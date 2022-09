Un Posto al Sole Anticipazioni dal 26 al 30 settembre 2022: Nunzio prende una sofferta decisione

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 26 al 30 settembre 2022. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 26 al 30 settembre 2022 su Rai 3, nel nuovo orario delle 20:50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 26 settembre 2022

Le indagini sul misterioso avvelenatore. Proseguono mentre Filippo si torva alle prese con la gestione dei cantieri. Nonostante entrambi siano ancora profondamente innamorati, gli eventi legati all'attentato subito da Viola continuano a creare una profonda distanza tra la donna e il marito. Raffaele, preoccupato per le tensioni tra marito e moglie, prova a coinvolgere Diego. Continua il braccio di ferro tra Niko e Micaela sulla gestione del piccolo Jimmy.

Puntata in onda Martedì 27 settembre 2022

Determinato a recuperare il proprio matrimonio, Eugenio propone a Viola di fare una breve vacanza insieme. Ma lei lo gela mettendolo dinanzi a un difficilissimo aut aut. Il sospetto comportamento di Lara spinge gli inquirenti ad accendere sempre più i riflettori su di lei. La tensione tra Niko e Micaela in merito alla gestione di Jimmy si fa sempre più accesa.

La Puntata di Mercoledì 28 settembre 2022

Lara viene finalmente ascoltata dalla polizia, e ribadisce la propria estraneità all'accaduto. Viola chiede a entrambi di lasciarle tempo per metabolizzare gli eventi che hanno stravolto le loro vite, Raffaele e Ornella sperano che l'amore che li unisce possa avere la meglio. Preoccupato per Chiara, Nunzio si rivolgerà a Rossella per chiederle consigli e supporto ma la cosa non sarà particolarmente gradita a Riccardo.

Puntata in onda Giovedì 29 settembre 2022

L'imminente processo contro Chiara mette in agitazione Franco, preoccupato per Nunzio. Come se non bastasse, continuano le discussioni tra il giovane Boschi e la Petrone, che proprio nel bel mezzo di una lite faranno uno spiacevole incontro. Intanto, Alberto continua a portare avanti il progetto della casa vacanze per lui e Clara, ma a Palazzo Palladini non tutti sembrano d'accordo con la sua decisione e qualcuno in particolare deciderà di mettergli i bastoni fra le ruote.

Puntata in onda Venerdì 30 settembre 2022

Dopo essere riuscito a impedire a dei malintenzionati di rapinare lui e Chiara, Nunzio riflette sull'insopportabile situazione in cui si trova a causa della ragazza e finisce col prendere una decisione inaspettata. Nel frattempo Otello, il cui ritorno a Palazzo Palladini è stato accolto con calore, persegue la sua causa contro Alberto e la costruzione della casa vacanze. Ma riuscirà davvero a impedirglielo?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.