Un Posto al Sole Anticipazioni 26 luglio 2024: Guido si pente! Riuscirà a riconquistare Mariella?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 26 luglio 2024 vedremo che Guido comincerà a pentirsi per quanto accaduto con Mariella. Riuscirà a rimediare? Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della Soap.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 26 luglio 2024, Guido comincerà a sentirsi in colpa per quanto accaduto. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Del Bue si pentirà per la situazione che si è creata con sua moglie ma forse sarà troppo tardi per rimediare. Le cose nella loro famiglia sono cambiate totalmente e potrebbero non essere recuperabili. Il vigile ci proverà lo stesso? Intanto Alberto riceverà una bella notizia. Palladini potrà trascorrere del tempo insieme a Federico ma dovrà poi separarsi da lui. L’avvocato si sentirà travolgere dagli eventi e dalla paura di soffrire ancora per l'addio a suo figlio. Damiano farà invece una proposta molto importante a Viola. Nozze in arrivo per la Bruni?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Guido si pente

Mariella ha preso una decisione drastica e ha lasciato Napoli insieme a Lollo e Bice. La lontananza da casa ha permesso sia a lei che a Guido di pensare a quello che sta succedendo nelle loro vite e di ragionare su quanto sta accadendo tra loro. Il Del Bue comincerà a sentirsi in colpa e a interrogarsi sul da farsi. Inizierà a voler recuperare il suo rapporto con Mariella e aspetterà il suo ritorno per farlo oppure rinuncerà pensando di non poter più fare nulla per salvare il suo matrimonio? Per avere la risposta dovremo attendere la fine delle vacanze dell’Altieri a meno che suo marito non decida di farle una sorpresa raggiungendola.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto distrutto dall’idea di dire addio di nuovo a Federico

Alberto non si è ancora ripreso dall’addio a Federico e soffre come un matto all’idea di vivere lontano da suo figlio. Palladini si è lasciato andare e se non fosse stato per Luca le cose sarebbero diventate molto pericolose. Neanche la bella notizia di poter passare del tempo insieme a Fede lo rinfrancherà. L’avvocato si sentirà schiacciato dall’idea di doversi separare di nuovo dal suo bambino e di non sapere quando potrà stargli vicino un’altra volta. Questo pensiero martellante non gli farà vivere il momento di gioia con serenità.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano fa una proposta a Viola

Viola continua a essere in ansia per Damiano e per i pericoli a cui il poliziotto è esposto. La Bruni è spaventata che possa accadergli qualcosa ed è persino tormentata dagli incubi degli eventi passati. Renda sta cercando di renderle le cose più facili ma soprattutto di starle accanto più che può. Per questo deciderà di farle una proposta molto importante. Ma di cosa si tratterà? Sarà una proposta di nozze oppure i due decideranno di andare a vivere insieme? Qualunque cosa sia, l’idea di Damiano sarà quella di ufficializzare ancora di più la loro unione.

