Un Posto al Sole Anticipazioni 24 giugno 2022: Rossella e Riccardo ci riprovano. Buona la seconda?

Nell'episodio della Soap in onda su Rai3, Rossella e Riccardo ci riprovano mentre Lara fa capire a Marina chi comanda ora a casa Ferri. La Giordano andrà su tutte le furie.

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 24 giugno 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Marina e Roberto sono tornati a lavorare fianco a fianco. La loro vicinanza, sebbene solo per motivi di lavoro, infastidisce Lara. La Marinelli è coscia dei sentimenti che il Ferri prova per la sua ex moglie e farà di tutto per dimostrare alla Giordano di aver ormai preso il suo posto e di essere lei ora la signora di Palazzo Palladini. Questo porterà Marina a diventare sempre più nervosa. Riccardo sembra aver centrato l'obiettivo. Rossella gli ha dato un'altra opportunità e tra lei e il Crovi sembra arrivato il momento di cominciare un altro capitolo della loro storia. Ma la loro unione spezzerà il cuore di qualcuno. Jimmy è pronto a partire in vacanza con sua mamma e Niko deve cercare di arginare l'ansia di suo padre Renato, non ancora convinto che questa partenza sia una buona idea.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara pronta a far capire a Marina chi comanda

Marina è delusa da Roberto e dalla sua scelta di accogliere Lara a casa sua. Nonostante questo, la Giordano è tornata a lavorare fianco a fianco, come una volta, con il suo ex compagno. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che questa situazione non piacerà per nulla alla Martinelli. Lara è consapevole di quanto Marina sia importante per il Ferri e non si farà scrupolo di ricordare alla sua rivale chi comanda ora. È lei che darà un figlio a Roberto! Questo ovviamente scatenerà l'ira e il nervosismo della signora di Upas. Come si risolverà la guerra tra queste due donne?

Rossella e Riccardo ci riprovano in Un Posto al Sole Anticipazioni 24 giugno 2022

Riccardo sembra finalmente riuscito nel suo obiettivo. Rossella pare essersi convinta a concedergli un'altra opportunità e la distanza tra loro è stata colmata. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che i due piccioncini si prepareranno a cominciare un altro capitolo della loro travagliata storia d'amore. Questa volta andrà bene oppure qualcuno si metterà di nuovo tra di loro. Quel che è certo che il loro rinnovato amore farà soffrire Virginia e forse chissà se qualcun altro comincerà a infastidirsi nel vedere la bella Graziani di nuovo al fianco del Crovi.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko in difficoltà con Renato

Jimmy si prepara alla partenza per la vacanza estiva con sua mamma. Il piccolo è molto contento di passare del tempo con Micaela ma Renato ancora non si capacita che suo figlio abbia lasciato campo libero alla sua ex. Il Poggi non avrebbe voluto che Niko permettesse alla Cirillo di portar via di nuovo il bambino ma l'avvocato, convinto dallo stesso Jimmy, si è lasciato andare. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che dovrà però gestire l'ansia di suo padre, preoccupatissimo di come possa andare quest'estate.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.