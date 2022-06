Un Posto al Sole Anticipazioni 21 giugno 2022: Raffaele costretto a mentire a Diego

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 21 giugno 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Raffaele non può rivelare nulla a Diego ed è costretto a inventarsi delle scuse. Intanto Riccardo sconvolge Virginia e Rossella con la vendita della proprietà di famiglia.

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 21 giugno 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Diego ha visto suo padre ed Elvira in atteggiamenti intimi. Il ragazzo vorrebbe delle spiegazioni ma Raffaele è costretto a mentirgli. Il Giordano è sempre più tormentato e dovrà presto trovare una soluzione ai suoi problemi. Intanto anche Nicotera dovrà fare delle scelte molto difficili. Un dilemma lo mette infatti a dura prova. Riccardo ha ceduto e ha approvato la vendita della proprietà di famiglia. La novità cade come un macigno sia su Virginia che su Rossella, che però non pare volersi fidare ancora una volta del medico che le ha spezzato il cuore. Speranza deve affrontare il ritorno di suo padre Espedito. A pagarne le conseguenze sarà anche il povero Samuel, già spaventato dal terribile Altieri.

Raffaele imbroglia Diego in Un Posto al Sole Anticipazioni 21 giugno 2022

Raffaele ed Elvira sono stati scoperti. Diego li ha visti abbracciarsi e questa visione non lo ha certo reso contento. Il ragazzo comincia a sospettare che tra la mamma di Samuel e suo padre ci sia del tenero. Le sue supposizioni non sono poi così tanto sbagliate ma ignora che Raffaele ha potuto trovare conforto solo in Elvira, l'unica a cui ha potuto raccontare di Valsano e il suo clan. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Giordano senior, spaventato da quanto potrebbe scoprire il figlio, sarà costretto a mentirgli. Si troverà quindi a trovare delle scuse, che depisteranno Diego ma che lo porteranno a voler fare qualcosa per i suoi genitori. La situazione a casa Giordano-Bruni potrebbe degenerare da un momento all'altro visto che anche Nicotera dovrà prendere dei seri provvedimenti a causa di un dilemma che lo metterà a dura prova.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Riccardo spiazza Virginia e Rossella

Riccardo ha preso una decisione improvvisa e inaspettata. Ha scelto di accettare la vendita della proprietà di famiglia, accontentando suo fratello. Il dottore ha deciso di muoversi in questo modo, nel tentativo di riconquistare Rossella. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le sue mosse avranno delle ripercussioni sia sulla Graziani – che però non sembrerà ancora pronta a dargli una nuova chance – sia su Virginia. La Crovi si troverà completamente spiazzata e comincerà a domandarsi quale sarà il suo futuro a Napoli. Che il suo tentativo – già vanificato dalla notte di passione passata con Stefano – di ricominciare con il marito, sia ormai impossibile da realizzare?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Speranza e Samuel di nuovo nei guai, Espedito è tornato

La storia d'amore tra Speranza e Samuel prosegue a gonfie vele. I due ragazzi sono finalmente liberi di vivere il loro rapporto ma qualcosa o meglio qualcuno sembra destinato a rompere – continuamente – il loro idillio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Espedito farà ritorno a Napoli, con il chiaro intento di dare un'altra occhiatina a sua figlia e al suo fidanzato. Speranza e soprattutto Samuel saranno messi di nuovo a dura prova!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 20 al 24 giugno 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.