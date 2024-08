Un Posto al Sole Anticipazioni 21 agosto 2024: Rosa racconta dell'amore tra Niko e Valeria, e del dolore di Manuela...

Anticipazioni TV

Nell’episodio di Un Posto al Sole che vedremo il 21 agosto 2024 su Rai3, Rosa c'intratterrà con la storia d'amore tra Niko e Valeria, che sta facendo soffrire Manuela...

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 agosto 2024, alle ore 20.50 su Rai 3, Rosa ci delizierà con un altro racconto. Questa volta i protagonisti della storia saranno Niko, Valeria e Manuela. Le Anticipazioni ci rivelano che la mora riassumerà tutto quello che è successo in questo anno all'avvocato, a partire dalla tragica morte di Susanna fino al ritorno di fiamma con l'ex fidanzata e la conseguente sofferenza della gemella...

Un Posto al Sole: Rosa cantastorie di Palazzo Palladini!

Un Posto al Sole si è preso una pausa estiva, ma non ci ha davvero lasciati. Infatti, il 9 agosto 2024 è andata in onda l'ultima puntata di questa stagione, e dal 12 agosto vengono trasmessi degli /strong>episodi speciali, quelli in cui Rosa c'intrattiene raccontandoci le storie più importanti che hanno riguardato i protagonisti di questa stagione della soap opera partenopea. Questa settimana continueremo ad ascoltarla, però, a partire da lunedì 26 agosto, riprenderà la messa in onda delle puntate inedite di UPAS: stiamo per scoprire che cosa è accaduto e che cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini, che avevamo lasciato tutti piuttosto in difficoltà...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Niko dice addio a Susanna...

Rosa sta ripercorrendo la storia di Niko, il quale, dopo la morte del suo grande amore, era arrivato a pensare che non sarebbe mai più potuto essere felice con una donna; per fortuna, ben presto ha capito che si stava sbagliando di grosso. Il Poggi ha dovuto dire addio a Susanna, che è rimasta vittima della furia omicida dello spregevole Lello Valsano: il camorrista le ha sparato, lei è stata ricoverata in ospedale dove, poco dopo, è deceduta. Per l'avvocato è stato un duro colpo, ma, per fortuna, ha potuto contare sul sostegno e sull'affetto dei suoi parenti e dei suoi amici, tra cui Manuela...

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko torna con Valeria e spezza il cuore a Manuela!

Manuela, da sempre innamorata di Niko, ha tentato di fare del suo meglio per fargli capire che gli sarebbe rimasta accanto, se soltanto lui avesse voluto. Tuttavia, il Poggi non era ancora pronto a voltare pagina dopo quanto era accaduto, pertanto ha preferito rimetterla al suo posto, spezzandole il cuore. La gemella ha provato ad andare avanti, anche grazie all'aiuto di una bella distrazione come Costabile, ma quando ha scoperto che l'amato era tornato insieme ad una sua vecchia fiamma, Valeria, si è accorta che non aveva mai smesso di soffrire per Niko, poiché non aveva mai smesso di provare un forte sentimento nei suoi confronti...

