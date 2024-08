Un Posto al Sole Anticipazioni 20 agosto 2024: Rosa triste per Damiano. Manuel la consola!

Anticipazioni TV

Nell’episodio di Un Posto al Sole del 20 agosto 2024 su Rai3, Rosa si soffermerà di nuovo sulla fine del suo matrimonio con Damiano. Scopriamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

Un Posto al Sole continua con le sue puntate speciali. Infatti, anche durante questa settimana, dal 19 al 23 agosto 2024, Rosa c'intratterrà raccontandoci i momenti più importanti ed emozionanti della stagione appena conclusa di questa amatissima soap opera partenopea. Nella puntata in onda il 20 agosto 2024 - come sempre alle ore 20.50 su Rai 3 -, la donna ci terrà compagnia tornando sulla fine del suo matrimonio con Damiano ...

Un Posto al Sole: Rosa continua a raccontare...

Quest'anno, Rosa è la cantastorie di Palazzo Palladini. La donna lo è stata la scorsa settimana, e continuerà ad esserlo fino a venerdì 23 agosto. Infatti, a partire da lunedì 26 agosto 2024 verranno trasmesse le nuove puntate della soap opera partenopea, così, finalmente, scopriremo che cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini. Ma intanto, continuiamo a goderci questi emozionanti racconti della Picariello!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa sospira per Damiano...

Sembra proprio che Rosa continui ad essere segretamente e profondamente innamorata di Damiano, e per questo sofferente. I due si sono tanto amati, ed infatti avevano deciso di sposarsi e di mettere al mondo un figlio insieme, ma, come spesso accade, ad un certo punto si è venuta a creare una crepa nel loro matrimonio che, alla fine, si è dimostrata essere insanabile. Così, mentre il Renda tentava di rifarsi una vita, determinato a darsi una nuova chance di essere felice in futuro, Rosa, al contrario, non smetteva di sperare in un ritorno di fiamma...

Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuel consola Rosa...

Pino, il postino, sente Rosa parlare mestamente di Damiano. La mora non è riuscita a dimenticare il suo ex marito, benché sia ormai consapevole di non avere alcuna possibilità di riconquistarlo: il suo cuore appartiene ad un'altra donna, Viola. Rosa sa bene che, qualsiasi cosa faccia o qualsiasi cosa farà, il Renda non tornerà ad amarla come faceva in passato, perché si è innamorato della maestra. Il piccolo Manuel nota quanto la madre sia già di morale, e, sperando di farle tornare il sorriso, prova a sdrammatizzare...

