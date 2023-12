Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara rischia il carcere? Ecco cosa potrebbe succedere nelle puntate della Soap...

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, Clara potrebbe pagare a caro prezzo la sua fuga con Eduardo. La ragazza verrà presa dai sensi di colpa per essersi allontanata dalla città con Federico, portandolo via dal padre e potrebbe decidere di tornare in città per rimettere le cose a posto. Alberto però potrebbe decidere di non perdonarla e di punirla per aver rapito il suo bambino e averlo messo in pericolo. E qualche miglior punizione e vendetta che denunciarla e farla finire in carcere?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara si pente della sua fuga

Clara ha deciso di fuggire insieme a Eduardo e porterà con sé il piccolo Federico. Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, che andranno in onda dal 4 all’8 dicembre 2023, la Curcio comincerà ad avere dei ripensamenti su quello che ha fatto e a fare un grave errore, che la metterà ancora più in difficoltà. I suoi pensieri si concentreranno sul futuro che sta preparando per suo figlio e sul fatto che, con la sua fuga, non solo Alberto sarà furioso e desideroso di vendetta ma il loro piccolo crescerà senza suo padre.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara torna a Napoli?

Tormentata da questi pensieri, Clara potrebbe decidere di tornare indietro sui suoi passi, consapevole che dovrà pagare per quello che ha fatto. La ragazza potrebbe però sperare nella clemenza di Alberto, che ha già minacciato di portarle via la custodia di Federico, e di poter risolvere le cose con il Palladini. Se così fosse, la Curcio potrebbe quindi decidere di tornare a Napoli, a casa sua, lasciando che Eduardo continui la sua vita da solo o che addirittura torni con lei, magari per aiutare Nicotera.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto denuncia Clara e la fa arrestare?

Il ritorno di Clara a Napoli è una nostra supposizione, nata dalle anticipazioni di Un Posto al Sole che, come vi abbiamo detto, rivelano che la ragazza sarà presa dallo sconforto e vivrà un profondo senso di colpa per quello che ha fatto. Siamo però sicuri che se davvero tornasse sui suoi passi, Alberto non sarà per nulla clemente, almeno all’inizio. L’avvocato ha già iniziato le pratiche per ottenere la custodia di Federico e ha già accusato la sua ex compagna di frequentare cattive compagnie, figuriamoci cosa succederebbe se la bionda si ripresentasse in città dopo la sua fuga. Il Palladini, con molto probabilità, potrebbe volerla vedere dietro le sbarre, a scontare la pena per rapimento di minore. Insomma a Clara questa fuga potrebbe costare ben più della perdita dell’affido di suo figlio. Una pena detentiva potrebbe piegarla definitivamente. Eppure pensiamo anche che se così fosse, Niko ed Eduardo cercheranno di fare sicuramente qualcosa. Il primo dando assistenza legale alla donna, l’altro patteggiando la libertà della sua amata con una sua confessione e una sua collaborazione con la polizia, per stanare il clan dei camorristi, di cui era a capo. Succederà? Lo scopriremo presto!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.