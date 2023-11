Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto è una furia. Clara rischia di perdere Federico!

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, la Soap in onda su Rai3, Alberto cercherà di punire Clara portandole via Federico. Il Palladini accuserà l'ex di frequentare cattive compagnie e di mettere in pericolo il loro figlio. Otterrà la custodia esclusiva del bambino?

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole tra Alberto e Clara le cose si faranno ancora più pesanti. Il Palladini affilerà le armi contro la sua ex, per portarle via Federico e per ottenere lui l’affido esclusivo del bambino. Tutta “colpa” delle cattive e pericolose amicizie che la Curcio ha intessuto, da quando lei e l’avvocato si sono separati. Riuscirà Clara a non permettere ad Alberto di ottenere quello che vuole? Chi potrebbe darle una mano?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto contro Clara per l’affido di Federico

Alberto Palladini è sempre stato un tipo piuttosto sanguigno e iracondo; figuriamoci cosa può diventare quando il suo ego viene scalfito da qualche episodio, da lui ritenuto inaccettabile. Purtroppo è proprio quello che succederà nella puntata di Un Posto al Sole di stasera 17 novembre 2023, nella quale il Palladini ha trovato la sua ex in compagnia di Eduardo. L’avvocato ha perso completamente il controllo; non ha infatti sopportato che Clara frequenti un altro uomo e per giunta un criminale. Alberto ha così deciso di punirla e di prendersi una vendetta – quella che aspettava da tempo – contro di lei. E quale migliore punizione che portarle via Federico?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto vuole l’affido esclusivo di Federico

Sino a questo momento Alberto non avrebbe avuto alcuna chance di ottenere l’affido esclusivo di Federico. Il Palladini non è certo il miglior esempio di rettitudine e nonostante il cognome importante – anche se non potente come un tempo – non è mai riuscito a punire la sua ex per averlo lasciato e per averlo soprattutto umiliato. Ma ora ha trovato l’occasione giusta per prendersi la sua vendetta. Trovare Clara in compagnia di un criminale, gli permetterà di impugnare una causa contro di lei, per toglierle l’affido di Federico e per ottenerlo lui. Accusando la Curcio di mettere in pericolo il loro figlio, frequentando cattive compagnie, i giudici prenderanno sicuramente in considerazione di togliere il bambino alla madre e affidarlo al suo ben più affidabile papà.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara riuscirà a fermare Alberto?

Clara si troverà ovviamente con le spalle al muro e con l’esperienza di Alberto con la legge, le cose si metteranno molto male per lei. La ragazza avrà il sostegno di Rosa, sua grande amica, ma potrebbe pure trovare aiuto in Niko. È una nostra supposizione ma pensiamo che il Poggi, che ha dimostrato di non essere sempre d’accordo con il suo collega, possa prendere a cuore questa storia e sostenere personalmente o affidarla a qualcuno di sua fiducia, la Curcio. Clara lotterà con le unghie e con i denti per impedire che Alberto l’abbia vinta e che le sottragga Federico, per la cui felicità ha combattuto sin dalla sua nascita e ha accettato cose che mai avrebbe accettato se fosse stata da sola.

