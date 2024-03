Un Posto al Sole Anticipazioni, Clara è incinta di Eduardo: la reazione di Alberto non si fa attendere!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Clara potrebbe essere in dolce attesa di un bambino di Eduardo Sabbiese. Come reagirà Alberto alla notizia? Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della Soap di Rai3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che Clara scoprirà di avere un ritardo di qualche mese e per lei si aprirà l'inaspettata ipotesi che possa essere incinta di Eduardo Sabbiese. Cosa farà la Curcio? Lo dirà all'uomo, che è trattenuto in carcere? Nel frattempo Alberto Palladini è felice di aver riavuto sotto lo stesso tetto la donna e il piccolo Federico e potrebbe non sospettare minimanete della possibile gravidanza di Clara...

Un Posto al Sole Anticipazioni, Clara ha un ritardo di due mesi: potrebbe essere incinta di Eduardo!

Le Anticipazioni della Soap di Rai3 ci svelano che, nelle prossime puntate, Clara si troverà a dover affrontare un'importante novità: la Curcio rivelerà a Giulia Poggi di avere un ritardo di due mesi! Per fortuna, Giulia le starà accanto, quando Clara ammetterà di essere molto spaventata e di non voler effettuare alcun test di gravidanza. Tuttavia, l'aiuto della Poggi si rivelerà prezioso, perché Clara tronverà il coraggio che le serve e scoprirà finalmente la verità sul suo stato di salute!

Anticipazioni Un Posto al Sole, Alberto vuole riconquistare Clara, ma ignora la verità...

Nel frattempo, Alberto Palladini è al settimo cielo per avere di nuovo sotto lo stesso tetto sia Clara sia il loro figlio, Federico, e pianificherà di riconquistare la Curcio, nonostante sia stato proprio il suo comportamento manipolatorio e bugiardo ad allontanarla. Alberto non noterà l'atteggiamento schivo di Clara e ignorerà completamente che la donna ha un importante segreto che gli tiene nascosto! Intanto, Clara ha avuto i risultati del test e anche se le Anticipazioni non ci svelano quale sarà la verità, sappiamo che Clara chiederà udienza a Eduardo in carcere!

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole, Clara dirà la verità a Eduardo? Come reagirà Sabbiese?

Eduardo verrà informato da Rosa della decisione di Clara di tornare a vivere con Alberto e proverà una grande delusione e rabbia verso la Curcio. Il Sabbiese si convincerà così che Clara abbia deciso di voltare pagina, dimenticandosi di lui completamente! Questo pensiero lo porterà a non volerla vedere. Eduardo, quando Clara chiederà un'udienza all'uomo, trattenuto in carcere, potrebbe decidere di incontrarla, ma solo per chiudere definitivamente la loro storia. Il Sabbiese ignorerà totalmente che Clara ha un'importante notizia da dargli e quando le dirà che vuole troncare la loro storia, allora, forse, Clara deciderà di non rivelargli la verità...

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.