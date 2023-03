Un Posto al Sole Anticipazioni 9 marzo 2023: Michele difende Il Vulcano mentre Rossella non trova conforto in Riccardo

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 marzo 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Michele difenderà personalmente Il Vulcano mentre Rossella non riuscirà ad avere il sostegno di Riccardo in questo momento difficile.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 9 marzo 2023 su Rai3 alle ore 20.50, tra Silvia e Giancarlo crescerà il divario e la loro relazione sembrerà arrivata al capolinea. Michele invece, stanco degli attacchi a Il Vulcano, deciderà di intervenire personalmente per metterci un freno. Otello intanto, addolorato per la morte della sua Teresa, si troverà a fare un'importante scelta mentre Marina non riuscirà proprio ad accettare che Lara sia tornata a essere una presenza costante nella vita di Roberto. Un incontro inatteso potrebbe poi renderla ancora più nervosa. Rossella cercherà di sfogarsi con Riccardo ma il dottore sarà così preso dal suo lavoro, da non riuscire a dare la consolazione giusta alla sua fidanzata.

Michele scende in campo per difendere Il Vulcano: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 9 marzo 2023

Dopo l'ultimo saluto dato a Teresa, è tempo di riprendere in mano la propria vita e i propri drammi quotidiani. Lo sa molto bene Silvia, che oltre alla morte della madre deve capire come riuscire a salvare Il Vulcano dalla bancarotta. A renderla ancora più nervosa ci si è messo Giancarlo, con cui non sembra andare per nulla bene. I due sono in crisi e tra loro crescerà ancora di più la distanza. Michele invece, stanco di vedere Il Vulcano attaccato ingiustamente sui social, deciderà di intervenire personalmente per difenderlo. Il Saviani dedicherà una sua puntata alla radio al Caffè dell'ex moglie, a cui è ancora molto legato?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina accecata dall'odio per Lara

Lara ha fatto un ingresso trionfale, presentandosi al matrimonio di Roberto e Marina, con bambino al seguito. La Giordano non riesce a togliersi quella scena dalla mente ed è furiosa. La manager non può accettare che la Martinelli sia tornata nella vita del Ferri e che voglia acquisire sempre più spazio. A renderla ancora più nervosa sarà poi un incontro inatteso. Ma chi si troverà davanti? Intanto Otello dovrà prendere una decisione molto difficile. Cosa dovrà decidere il Testa? Si tratterà, per caso, del suo probabile ritorno a Napoli in pianta stabile?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella non trova l'appoggio di Riccardo

La morte di Teresa ha colpito ovviamente anche Rossella. La ragazza è addolorata per la perdita di sua nonna e vorrebbe trovare consolazione in Riccardo. Peccato che il Crovi sia fin troppo impegnato con il suo lavoro, da non rendersi conto di non dare alla sua fidanzata le attenzioni che in questo momento dovrebbe avere. Davanti a questo atteggiamento, Ross potrebbe capire che il suo compagno non è l'uomo che fa per lei?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.