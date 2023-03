Un Posto al Sole Anticipazioni 8 marzo 2023: Otello, Silvia e la loro famiglia danno l'ultimo saluto a Teresina

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda l'8 marzo 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Otello, Silvia, Rossella, Michele e tutto Palazzo Palladini daranno il loro ultimo saluto a Teresa

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda l'8 marzo 2023 alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Palazzo Palladini darà il suo ultimo saluto a Teresa. Otello dovrà farsi forza e affrontare il dolore per la perdita della sua amata moglie. Tutta la sua famiglia gli sarà accanto così come gli amici non lasceranno il fianco di Silvia e Rossella. Intanto al Vulcano si cercherà di tenere alto il morale, almeno per racimolare qualche soldo. Samuel ha deciso di esibirsi come spogliarellista all'evento organizzato per la Festa della Donna ma questo scatenerà la gelosia di Speranza.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Addio Teresa

Aspettavamo queste puntate dall'estate scorsa. Quando ad agosto abbiamo scoperto che Carmen Scivittaro, storica interprete di Teresa, ci aveva lasciato, abbiamo immaginato che il suo personaggio prima o poi sarebbe scomparso pure della trame della Soap. Abbiamo dovuto attendere sino a questo febbraio per assistere alla morte di Teresina e per darle l'ultimo saluto insieme agli storici personaggi che l'hanno accompagnata in tutti questi anni. Sebbene Teresa non sia più stata presente fisicamente nelle puntate, in tanti l'hanno più volte nominata.

Otello distrutto dalla morte di Teresa: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole

Per Otello, Silvia, Rossella e Michele, sarà un momento molto doloroso. A soffrire per la morte di Teresa non saranno però solo loro. Tutto Palazzo Palladini sarà in lutto e darà il suo commosso ultimo saluto alla sua Teresina. Il Testa, addolorato per la scomparsa della moglie, dovrà farsi coraggio e affrontare una nuova parentesi nella sua vita. A dargli sostegno ci sarà la sua famiglia ma il capo condomino si troverà comunque a fare delle scelte, che solo lui potrà fare.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Speranza gelosa di Samuel

Nonostante quello che è successo, Silvia deciderà di non annullare l'evento organizzato a Il Vulcano per la Festa della Donna. Una decisione molto difficile ma necessaria per salvare il Caffè che la Graziani tanto ama e che per lei è un secondo figlio. Per fortuna Silvia può contare sull'aiuto di amici veri, tra cui Samuel, che deciderà di fare da spogliarellista per la serata. Questa scelta non farà felice Speranza, che proverà una forte gelosia nei confronti del suo fidanzato. Capirà che il Piccirillo lo sta facendo per una giusta causa e cercherà di godersi la serata?

