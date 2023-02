Un Posto al Sole Anticipazioni 9 febbraio 2023: Un'ombra malefica dal passato minaccia Roberto e Marina!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che la felicità di Marina e Roberto sarà minacciata da un'ombra del passato, pronta a tornare. Intanto Damiano, Angela, Giulia e Clara saranno coinvolti in una sparatoria.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 febbraio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, vedremo Roberto e Marina pronti a coronare il loro sogno d'amore. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che i futuri coniugi Ferri ritroveranno l'armonia perduta e daranno il bentornato a Silvana, la loro fidata cameriera. Purtroppo per loro, qualcuno non ha intenzione di lasciarli vivere serenamente. Un'ombra dal passato sta per abbattersi contro i futuri sposi. Intanto Damiano si troverà ad affrontare una situazione molto pericolosa, nella quale saranno coinvolte pure Giulia, Angela e Clara. Ornella invece dovrà prendere una decisione importante, che riguarderà il suo futuro professionale.

Un'ombra minaccia Roberto e Marina: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 9 febbraio 2023

Marina è pronta a sposare Roberto ma nuove insidie sembrano voler oscurare questo momento magico per la coppia Giordano-Ferri. I due innamorati, presto di nuovo marito e moglie, faticheranno non poco per riportare l'armonia in casa e quando finalmente ci saranno riusciti, dovranno tornare a guardarsi le spalle. Dopo aver dato il bentornato a Silvana ed essersi liberati della bugiarda Lia, si concentreranno sull'organizzazione delle loro nozze. Ma attenzione all'ombra malvagia, proveniente dal loro passato, che sta per piombare su di loro. Il suo nome è Lara Martinelli.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano, Giulia, Angela e Clara vittime di una situazione molto pericolosa

Nella puntata di Un Posto al Sole del 9 febbraio 2023 assisteremo a un'altra situazione pericolosa. Damiano, nelle vesti di Falco, dovrà tenere al sicuro Viola e Antonio. Purtroppo però si troverà ad affrontare una sparatoria in mezzo alla strada, che vedrà coinvolte pure Giulia, Angela e Clara. Come si risolverà il tutto? Qualcuno rischierà di essere finito? La storia di Susanna e Viola si ripeterà, proprio ora che Valsano è sotto processo?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ornella pronta a prendere una difficile decisione

Il processo a Lello Valsano non ha riaperto le ferite solo di Viola e Niko. Anche Ornella ricorda con terrore quei momenti in cui ha rischiato di perdere sua figlia. La Bruni si troverà a ragionare molto attentamente su quello che è successo qualche mese prima e capirà di dover prendere una decisione molto importante, che riguarda il suo futuro professionale. Che queste scelte non siano legate alla morte di Susanna e a qualcosa che è successo e che ancora non è stato svelato?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 6 al 10 febbraio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.