Un Posto al Sole Anticipazioni: Addio Lia, bentornata Silvana!

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole assisteremo alla disfatta totale di Lia. Tutte le sue bugie le si ritorceranno contro e finirà non solo per perdere Diego ma anche Marina e Roberto, che richiameranno la loro ex cameriera. Ma vediamo insieme tutto quello che succederà alla Longhi negli episodi della Soap in arrivo su Rai3.

Per Lia sarà la fine. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, nelle puntate della prossima settimana, la Longhi non avrà più nessuno a proteggerla e a sostenerla. Né Diego né Marina e nemmeno Roberto vorranno vederla intorno e per lei sarà una terribile e durissima sconfitta. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego scopre che Lia gli ha mentito

Diego ha cominciato già da un po' ad avere dubbi sulla sua bella Lia. Il ragazzo si è accorto che qualcosa non torna nel racconto della ragazza, che gli ha rubato il cuore e dopo il confronto durissimo contro Alberto, ha avuto conferma che la Longhi non è davvero chi dice di essere. Per il ragazzo è cominciata una vera e proprio caccia alla vera identità di Lia e la verità, che verrà a galla, non gli piacerà per nulla.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Diego si allontana da Lia

Diego capirà che Lia gli ha da sempre mentito. La ragazza non è chi dice di essere e non è sicuramente la vera erede di quei gioielli tanto ricercati, che alla fine Alberto – per non perdere Clara – le ha “restituito”. Il povero Giordano dovrà fare i conti con una nuova e cocente delusione d'amore e questa volta la sua bontà d'animo, non riuscirà a convincerlo a concedere una seconda chance alla bella bionda. Diego rivelerà a Lia di aver scoperto tutto e di non avere più alcuna intenzione di farsi imbrogliare. Dovranno separarsi e non vedersi mai più. Lia si troverà davvero in grande difficoltà ma a nulla varranno le sue scuse.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Lia cacciata da casa Ferri. Bentornata Silvana

Lia rimarrà completamente da sola ad affrontare il peso delle sue bugie. Diego non vorrà più avere a che fare con lei e purtroppo la stessa cosa varrà per Marina e Roberto. Anche loro, capito di essere stati truffati, decideranno di licenziarla e di non volerla più tra i piedi. A casa Ferri ci sarà un ritorno molto gradito. La fedele cameriera Silvana tornerà a lavorare nel più lussuoso appartamento di Palazzo Palladini e riprenderà quindi il suo posto nelle trame di upas. Ma c'è da chiedersi se Lia sparirà per sempre dalla Soap oppure se rimarrà ancora, in un ruolo più marginale. La ragazza potrebbe decidere di darsi alla fuga e lasciare per sempre Napoli oppure potrebbe cercare di riconquistare almeno Diego, a cui potrebbe essersi davvero affezionata. Purtroppo per il momento non possiamo saperlo ma immaginiamo di doverne sentir parlare ancora per un po'.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.