Un Posto al Sole Anticipazioni dal 6 al 10 febbraio 2023: Niko volta pagina. Roberto e Marina pronti a sposarsi

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 6 al 10 febbraio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 6 al 10 febbraio 2023 su Rai 3, nel nuovo orario delle 20:50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 6 febbraio 2023

Comincia il processo a Lello Valsano e come purtroppo era prevedibile, tutti i coinvolti vivranno questo momento con ansia e nervosismo. Ma stavolta Niko e Viola, dopo aver attentamente riflettuto sull'atteggiamento da tenere, affronteranno le difficoltà in modo completamente diverso rispetto al passato. Per il giovane Poggi poi, la prima giornata, difficile e dolorosa, avrà un epilogo del tutto inaspettato. Intanto Sasà, seguendo i consigli di Mariella, accetterà la proposta di Bufalotto e uscirà con lui.

Puntata in onda Martedì 7 febbraio 2023

Niko e Manuela hanno vissuto un momento molto romantico ma, il giorno dopo, il Poggi non riuscirà a non sentirsi in colpa nei confronti di Susanna. Il ragazzo prenderà quindi di nuovo le distanze dalla Cirillo. Intanto Silvia non saprà più che fare. Le critiche sul web e la conseguente cattiva pubblicità che sta colpendo Il Vulcano, la stanno mettendo ko. Come riuscire a uscire da questa impasse?

Puntata in onda Mercoledì 8 febbraio 2023

Per Marina sarà tempo di voltare pagina. Dopo aver accompagnato Alice a Londra ed essere rientrata a casa, la Giordano vorrà occuparsi sono ed esclusivamente dei preparativi del suo matrimonio con Roberto. Purtroppo però il ritorno a Napoli nasconderà delle insidie impreviste, che finiranno per rovinare l'armonia dei futuri sposti. Intanto Manuela sarà molto dispiaciuta per il comportamento di Niko, che l'ha bruscamente allontanata. Il Poggi, nonostante l'atteggiamento strano e distaccato, si dirà pronto a voltare pagina e a cominciare un'altra vita. Bianca invece cercherà di riparare ai problemi che ha causato ai suoi genitori, che si sono allontanati a causa del suo strano comportamento.

Puntata in onda Giovedì 9 febbraio 2023

Damiano si trova coinvolto in una situazione molto pericolosa, nella quale saranno coinvolte pure Giulia, Angela e Clara. A casa Ferri invece, Roberto e Marina ritroveranno la loro serenità e daranno il bentornato a Silvana, la loro storica cameriera. Ma la pace sarà destinata a durare poco. Un'altra ombra sta per abbattersi su di loro e potrebbe distruggere la loro felicità. Ornella invece sarà pronto a prendere una decisione molto importante sul suo futuro professionale.

Puntata in onda Venerdì 10 febbraio 2023

Tra Rossella e Riccardo non sono finite le tensioni e dopo un periodo di calma, i due torneranno a scontrarsi. Il Crovi si troverà non solo a discutere con la sua fidanzata ma anche ad affrontare un'emergenza medica, che rischierà di farlo scontrare con Ornella. Angela, Giulia e Clara sono finite vittime di una sparatoria, scoppiata in pieno giorno. Per loro saranno momenti di puro panico. Ma chi avrà scatenato una simile rappresaglia? Sarà una lotta tra clan? Franco intanto riceverà delle notizie da parte di sua sorella Anna. Il Boschi si troverà davanti a una difficile scelta da prendere il più in fretta possibile.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.