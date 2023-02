Un Posto al Sole Anticipazioni 8 febbraio 2023: Marina pronta a sposare Roberto ma nuove insidie sono dietro l'angolo

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda l'8 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Marina cercherà di concentrarsi sui preparativi del suo matrimonio ma nuove insidie saranno all'orizzonte. Bianca cercherà di spingere i suoi genitori a fare pace.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, che vedremo su Rai3 l'8 febbraio 2023 alle ore 20.50, per Marina sarà tempo di voltare pagina. Archiviata la storia di Alice e riaccompagnata la ragazza a Londra, la Giordano potrà finalmente concentrarsi sull'organizzazione del suo matrimonio. Purtroppo per lei però, il ritorno a Napoli nasconderà delle insidie impreviste, che finiranno per farla scontrare con Roberto. Manuela intanto dovrà ritrovare la calma perduta a causa di Niko e del suo atteggiamento brusco. Il Poggi ha deciso di allontanare la Cirillo e di dare una svolta alla sua vita e per la sorella di Serena sembrerà non esserci posto. Bianca cercherà di riavvicinare i suoi genitori, in lite a causa del suo strano comportamento.

Marina pronta a sposare Roberto ma ci saranno problemi: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole dell'8 febbraio 2023

Marina ha deciso di accompagnare personalmente Alice a Londra, aiutando così la nipote a voltare pagina. La Giordano si convincerà che, una volta risolti i problemi con la sua nipotina, riuscirà finalmente a concentrarsi sui preparativi delle nozze con Roberto. I due eterni innamorati stanno per dirsi sì ma quanto successo nelle ultime settimane, ha impedito a entrambi di pensare solo al loro futuro. Marina si illuderà però di aver chiuso definitivamente con gli ostacoli. Una volta tornata a Napoli, desiderosa di organizzare il suo matrimonio, si troverà a dover affrontare insidie impreviste, che la porteranno a scontrarsi con il suo promesso sposo. Riuscirà a ricostruire l'armonia necessaria per andare avanti con i loro sogni d'amore?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko pronto a voltare pagina ma senza Manuela

Niko si è lasciato andare tra le braccia di Manuela ma poi, poco dopo, preso dai sensi di colpa ha deciso di allontanare la ragazza. Per la Cirillo è stato un dietrofront molto doloroso. La sorella di Serena non si sarebbe mai aspettata un simile comportamento e per lei sarà molto difficile farsene una ragione. Tanto più che il Poggi sembrerà davvero deciso a voltare pagina ma senza di lei. Il processo a Lello Valsano sta tirando fuori un lato del carattere del giovane avvocato, quasi del tutto sconosciuto. Niko finirà per ricadere nel baratro o stavolta riuscirà a prendere delle decisioni senza che abbiano delle forti e dolorose ripercussioni – più di quanto già sta succedendo – tra le persone che gli stanno accanto?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Bianca cerca di riavvicinare Angela e Franco

Angela e Franco hanno finito per litigare furiosamente a causa dello strano comportamento di Bianca. La bambina, messa alle strette e tormentata dai suoi compagni di scuola, ha messo i suoi genitori l'uno contro l'altro. Se Angela avrebbe voluto punire la sua bambina per aver avuto degli atteggiamenti violenti e ingiustificati, Franco ha cercato di proteggerla e di scusarla, convinto che la ragazzina abbia agito solo per difendersi. Le due opinioni, piuttosto contrastanti, hanno allontanato i coniugi Boschi e toccherà proprio a Bianca riuscire a convincere i suoi a non rimanere chiusi nelle loro posizioni e a ritrovare l'armonia.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 6 al 10 febbraio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.