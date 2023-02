Un Posto al Sole Anticipazioni 7 febbraio 2023: Niko, distrutto dai sensi di colpa, allontana Manuela

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Niko allontanerà Manuela dopo il momento intimo passato con lei. Il Poggi sarà preso dai sensi di colpa nei confronti di Susanna.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 febbraio 2023 alle ore 20.50 su Rai3, vedremo Niko fare un grosso passo indietro. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che il Poggi, dopo aver passato una serata molto intima con Manuela, deciderà di allontanarsi da lei. Niko si sentirà profondamente in colpa nei confronti di Susanna e deciderà di allontanare la Cirillo. Per la ragazza sarà un brutto colpo. Intanto Silvia, ormai ossessionata dalle critiche sul web e dalla cattiva pubblicità che queste fanno al suo ristorante, non saprà più cosa fare. La Graziani dovrà trovare al più presto il modo per salvare il Vulcano dalla rovina.

Niko allontana Manuela dopo la serata intima: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 7 febbraio 2023

Niko si è lasciato andare tra le braccia di Manuela, dopo la prima dura giornata di processo contro Lello Valsano. La tensione accumulata durante tutto il giorno e il nervosismo, mascherato dal coraggio, provato per tutte quelle ore, hanno messo il Poggi con le spalle al muro. Ma la serata è finita in un modo del tutto inaspettato ed è stato merito della bella Cirillo. La sorella di Serena è stata il balsamo giusto per curare le ferite, riaperte tutte in un colpo, durante le arringhe in tribunale. Ma per Niko, questo momento romantico non potrà avere seguito. L'avvocato, il giorno dopo, comincerà a essere tormentato dai sensi di colpa nei confronti di Susanna e deciderà di allontanare Manuela.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuela ferita dal comportamento di Niko

Niko tornerà indietro sui suoi passi ma così facendo farà soffrire tantissimo Manuela. La ragazza non ha fatto mai mistero di avere un debole per il Poggi e di esserne sinceramente innamorata. Per questo, dopo la prima giornata di processo, si è fatta avanti per consolare e sostenere il giovane avvocato, profondamente triste e provato da una situazione che non avrebbe mai voluto vivere. Ma la decisione di fare dietrofront e di fingere che non sia successo nulla, spezzerà il cuore della bella sorella di Serena, che mai si sarebbe immaginata un simile trattamento. Per la gemella di Micaela sarà davvero un duro colpo e un boccone amaro da mandare giù.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia distrutta dalle critiche. Come uscirne?

La querela di Nunzio e la situazione venutasi a creare a causa delle bugie di Alice, hanno finito per mettere nei guai non solo il Cammarota ma anche Silvia. La Graziani è stata più e più volte accusata di non aver saputo prendere immediati provvedimenti contro il suo giovane chef, accusato di violenza. La situazione non è cambiata di una virgola neanche dopo che Alice ha confessato tutta la verità e ha scagionato Nunzio. Silvia si è trovata e si trova ancora a combattere contro le critiche su web e contro la cattiva pubblicità che queste fanno al suo locale. La mamma di Rossella non saprà come uscirne. Che strategia si dovrà usare per impedire che Il Vulcano perda clienti e debba chiudere? Per Silvia Graziani sarà ancora una domanda senza risposta.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.