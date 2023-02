Un Posto al Sole Anticipazioni 6 febbraio 2023: Niko tra le braccia di Manuela

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 6 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Niko e Viola affronteranno con coraggio la prima giornata di processo. Per il Poggi a fine serata ci sarà una romantica sorpresa.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata che vedremo lunedì 6 febbraio 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Niko e Viola saranno pronti ad affrontare la prima giornata del processo a Lello Valsano. Come era prevedibile, tutti quelli coinvolti nei tragici eventi che hanno portato alla morte di Susanna, vivranno dei momenti di grande ansia e preoccupazione. Ma il Poggi e la Bruni, più che mai pronti a farsi avanti e affrontare le proprie paure, tireranno fuori un coraggio mai visto prima. Per il giovane avvocato sarà una giornata molto strana, dall'epilogo inaspettatamente dolce. Il ragazzo troverà consolazione tra le braccia di Manuela. Intanto Sasà, seguendo i consigli di Mariella, deciderà di dire di sì alla proposta di Bufalotto a uscire con lui.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Comincia il processo a Lello Valsano

Si attendeva ormai da tempo l'inizio del processo a Lello Valsano. Niko e Viola saranno in prima linea e dovranno affrontare un incubo, che sembra non essere destinato a lasciarli in pace molto presto. Tutti coloro che sono stati, in qualche modo, coinvolti nelle faccende che hanno portato alla tragica morte di Susanna, vivranno la prima difficile giornata, con ansia e preoccupazione. Una volta che saranno arrivati in tribunale, sia il Poggi che la Bruni, tireranno fuori le unghie e affronteranno tutto con un coraggio che forse non sapevano neanche di avere.

Niko tra le braccia di Manuela: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 6 febbraio 2023

Sarà soprattutto Niko a stupire i presenti con il coraggio dimostrato durante la seduta della prima giornata del processo a Lello Valsano. Il Poggi tirerà fuori le unghie e sarà pronto ad affrontare tutto, senza farsi prendere dall'ansia e dalla disperazione, come purtroppo è successo in passato. Il giovane avvocato, che si è costituito parte civile, sentirà di dover mantenere la calma sia per rendere giustizia alla sua Susanna, vittima innocente di un gioco perverso, sia per suo figlio Jimmy, che ha perso una persona a lui tanto cara e che per anni gli ha fatto da madre. E per il bel Poggi le sorprese non finiranno qui. Alla fine di un giorno difficile e impegnativo come quello passato, troverà qualcuno che saprà consolarlo. Niko si lascerà andare tra le braccia di Manuela, da sempre pronta a dargli il sostegno e l'amore che merita.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Sasà accetta l'invito di Bufalotto

Attenzione però ai risvolti negativi che il momento di intimità tra Niko e Manuela riserverà. Non saranno infatti rose e fiori, come non lo sarà l'incontro tra Sasà e Bufalotto. Salvatore, convinto da Mariella, accetterà l'invito di Castrese e cercherà di lasciarsi andare, scrollandosi di dosso tutte le paure che lo hanno condizionato in tutti questi mesi. Ma riuscirà a godersi la serata o il terrore di essere deluso finirà per bloccarlo un'altra volta?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 6 al 10 febbraio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.