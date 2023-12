Un Posto al Sole Anticipazioni 8 dicembre 2023: Alberto sfoga la sua rabbia su Eugenio

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole in onda su Rai3 l’8 dicembre 2023, alle ore 20.50, ci rivelano che Alberto sarà sempre più in ansia per Federico. Del ragazzo non si hanno più notizie, così come di Clara ed Eduardo, scomparsi nel nulla insieme al bambino. Per il Palladini è una situazione ingestibile e piena di nervosismo. L’avvocato non riuscirà a trattenersi e sfogherà tutta la sua rabbia contro Eugenio, con cui avrà un duro confronto. Intanto Giulia e Don Raimondo promuoveranno la manifestazione anticamorra e vorranno sensibilizzare le persone a opporsi alla criminalità. Raffaele si appresterà a preparare il suo famoso presepe. Stavolta chi lo aiuterà?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto sfoga la sua rabbia contro Eugenio

Alberto è una furia. Clara è fuggita con suo figlio e con Eduardo ma ha commesso un grave errore che la sta portando a rimettere in discussione le sue decisioni. Per il Palladini è un vero affronto e non intende smettere di cercare suo figlio. La sua ira è talmente cieca da non riuscire neanche ad apprezzare il sostegno di Niko, deciso a dargli una mano in questo momento difficile. L’avvocato perderà completamente il controllo delle sue azioni e finirà per avere un duro scontro con Eugenio, in cui darà libero sfogo alla sua rabbia. Ma cosa scatenerà la lite tra i due uomini, entrambi in grande difficoltà nella vita privata?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia in piazza contro la camorra

Giulia ha organizzato una manifestazione per spronare le persone alla lotta contro la camorra. Con lei anche Don Raimondo, che l’aiuterà a promuovere l’evento. La Poggi ha cercato di convincere Rosa a scendere in piazza con lei ma la donna potrebbe non volerlo fare. Farà una sorpresa alla “signora Giulia”?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele prepara il suo presepe

È l’8 dicembre e come ogni Immacolata, Raffaele è pronto all’evento per lui più importante dell’anno: la preparazione del Presepe di Palazzo Palladini. Ogni anno il Giordano stupisce tutti gli inquilini del grande palazzo, con un nuovo allestimento, sempre più grande e ricco di nuove statuette. A ogni Natale c’è qualcuno che gli dà una mano, volente o nolente, e che poi si appassiona al momento, tanto da metterlo nel cassetto dei bei ricordi. Chi sarà stavolta l’aiutante di Raffaele?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.