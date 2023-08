Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda l’8 agosto 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Nunzio prenderà una decisione molto forte. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Cammarota allontanerà Rossella ma si renderà presto conto che i suoi sentimenti, così come quelli di Ross, non potranno essere messi da parte così facilmente. Eduardo intanto faticherà a tenere a bada i suoi scagnozzi, pronti a controllare il territorio mentre Mariella riuscirà a chiarirsi con Sasà ma nuovi problemi saranno all’orizzonte.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio allontana Rossella

Rossella ha sconvolto Nunzio con una notizia. Sembra che dopo la loro conversazione, il Cammarota sia stato costretto a fare i conti con se stesso e che abbia dovuto prendere una decisione piuttosto complicata e triste. Lo chef sceglierà di tenere lontana Ross da lui e di lasciare che le cose tra loro si raffreddino. Si troverà però a capire immediatamente che i loro sentimenti non potranno di certo essere cancellati così facilmente. I due ragazzi troveranno il coraggio di chiarirsi e di superare i loro ostacoli?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Eduardo non riesce a cambiare vita

Eduardo sembra voler cambiare vita e tutto per amore di Clara. Peccato però che le cose non siano così semplici e che allontanarsi dalla malavita non sia facile. Il Sabbiese faticherà a tenere a bada i suoi scagnozzi, che sono sempre più desiderosi di vederlo controllare con forza il territorio. Riuscirà a liberarsi di questo giogo ma soprattutto come andrà tra lui e Damiano? Lo scontro tra i due è molto vicino.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella chiarisce con Sasà ma nuovi problemi compaiono all’orizzonte

Mariella non può certo rivelare cosa le abbia confessato Castrese ma non può neanche tradire la fiducia del suo amico. Per questo motivo, grazie all’aiuto di Guido, è riuscita a chiarirsi con Cerri. A un problema risolto se ne aggiungeranno però degli altri e il Del Bue consiglierà alla moglie di tenersi in guardia. Dovrà ancora affrontare delle lunghe peripezie.

