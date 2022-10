Un Posto al Sole Anticipazioni 7 ottobre 2022: Chi è davvero Lia? Il mistero si infittisce

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 ottobre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Lia continua a essere molto misteriosa. Chi è veramente la nuova cameriera dei Ferri? Intanto Guido cerca di far cambiare idea a Mariella.

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 7 ottobre 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 20.50 su Rai3: il mistero su Lia si infittisce. La nuova cameriera di Ferri sembra essere legata al passato di Roberto e Marina ma ancora nessuno sa chi sia veramente. Per la Polizia, lei come Lara, sono delle possibili indiziate ma per ora nessuno è stato accusato dell'avvelenamento della coppia e Lia continua a svolgere il suo lavoro a Palazzo Palladini. In Diego, intrigato dalla ragazza sin dal suo arrivo, cresce addirittura l'interesse e non sembra capace di nasconderlo. Intanto Guido, dopo aver ascoltato le confidenze tra Mariella e Speranza, cerca di dimostrare alla moglie di essere un uomo combattivo. La convincerà?

Chi è davvero Lia? Il mistero si infittisce in Un Posto al Sole Anticipazioni 7 ottobre 2022

Il mistero su Lia si infittisce. La bella cameriera di casa Ferri è un personaggio che farà molto parlare di sé. La ragazza non ha sicuramente raccontato tutta la verità ai suoi datori di lavoro e sembra essere legata al passato di Roberto Ferri e di Marina Giordano... ma in che modo? Le Anticipazioni di Un Posto al Sole sono ancora molto vaghe sulla futuro della giovane ma possiamo supporre che presto scopriremo cosa abbia a che fare con la famiglia di Roberto e forse, secondo una teoria diffusa nelle ultime settimane, addirittura con quella dei Palladini.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego sempre più attratto da Lia

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Lia continuerà a svolgere il suo lavoro a casa Ferri, consapevole di essere una sorvegliata speciale. La Polizia la sta infatti tenendo d'occhio; come Lara è anche lei un'indiziata. La cameriera è un soggetto piuttosto misterioso ma chi sembra non preoccuparsi per nulla di questo particolare è Diego. Il Giordano ne è rimasto folgorato sin dall'inizio e sembra che il suo interesse sia destinato a crescere. Ma sarà ricambiato?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido farà cambiare idea a Mariella

Guido è sconvolto dalla confessione di Mariella. Il Del Bue ha infatti scoperto che sua moglie lo considera un uomo debole e poco combattivo. Per il vigile è stata una brutta sorpresa e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Guido cercherà un modo per riabilitarsi agli occhi di sua moglie. Dovrà dimostrarle di essere un uomo combattivo. Ci riuscirà o farà un buco nell'acqua? Staremo a vedere!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.