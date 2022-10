Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 6 ottobre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Guido non può credere alle sue orecchie. Mariella ha una brutta opinione di lui. Intanto Jimmy cerca di aiutare Niko.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 6 ottobre 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 20.50 su Rai3: Jimmy è molto preoccupato per suo padre e vorrebbe riuscire ad aiutarlo a superare questo terribile momento e a sotterrare l'ascia di guerra contro sua madre. Il piccolo corre in suo soccorso e finisce per scontrarsi con una persona inaspettata. Intanto Speranza confida a Mariella di essere molto delusa dall'atteggiamento di Samuel, fin troppo remissivo. L'Altieri rincuora la nipote e prende a esempio il suo rapporto con Guido. La vigilessa le rivela di trovare alcuni punti in comune tra suo marito e il Piccirillo e le racconta di essere rimasta delusa, come lei, tante volte. Le due non si accorgono che il Del Bue le sta ascoltando. Il gigante buono ci rimarrà molto male. Davvero sua moglie pensa quelle cose di lui?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Jimmy al salvataggio di Niko

Micaela sta conquistando Jimmy e Niko sembra destinato a rimanere indietro in questa guerra per la custodia del piccolo Poggi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Jimmy, preoccupato per suo padre, deciderà di intervenire. Il bambino vorrebbe che il suo adorato papà si riprendesse ma non è facile dopo la morte di Susanna. Ma indomito e senza paura, si getterà nella mischia, al salvataggio del suo amato genitore. Durante questa missione, si imbatterà in una persona inaspettata. Chi sarà ma soprattutto gli darà una mano?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Speranza confida a Mariella le sue perplessità su Samuel

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole tornano a parlare di Speranza. La ragazza vorrebbe convincere suo padre ad ascoltarla e a non trattarla più come una bambina. Ma ogni suo tentativo si è rivelato vano e neanche suo fratello Castrese, è riuscito a darle una mano. La giovane ha però qualcos'altro che le frulla in testa. Speranza è delusa da Samuel. Per uscire da questa situazione, deciderà di confidare le sue perplessità a Mariella e racconterà alla zia di come il comportamento remissivo del Piccirillo, ha cominciato a stancarla. La vigilessa avrà però qualcosa da dirle, che potrebbe farle cambiare idea.

Guido sconvolto dalla confessione di Mariella in Un Posto al Sole Anticipazioni 6 ottobre 2022

Speranza chiederà aiuto e consiglio a Mariella. La ragazza vorrebbe fare qualcosa per scuotere Samuel dal suo torpore ma non riesce proprio a convincerlo a superare alcuni lati del suo carattere. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che l'Altieri senior cercherà di rincuorare la nipote e le dirà di vedere molte similitudini tra Samuel e Guido. Le chiederà quindi di pazientare e di non lasciarsi scoraggiare ma purtroppo non si renderà conto che suo marito la sta ascoltando. Guido sentirà tutta la conversazione tra le due donne e ne rimarrà profondamente ferito. Davvero la sua consorte pensa che lui sia un debole? Dovrà fare qualcosa per farle cambiare idea.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 3 al 7 ottobre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.