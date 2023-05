Un Posto al Sole Anticipazioni: Luca De Santis è malato? Continua la crociera di Guido e Mariella, ma Massaro...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano che per il dottor Luca De Santis, appena ritornato nella Soap di Rai3, potrebbero esserci importanti novità in vista che riguardano la sua salute. Nel frattempo, Mariella e Guido si godono la loro meritata crociera, nonostante Massaro ne combini una delle sue...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Luca De Santis potrebbe essere malato?

Il ritorno di Luca De Santis era stato annunciato diverso tempo fa, sorprendendo i fan della Soap, dato che il personaggio era assente dalle vicende da ormai diversi anni. Il gentile dottore è tornato a Palazzo Palladini per prendere il posto di Ornella come primario dell'ospedale in cui la dottoressa Bruni lavora. E, dopo le incomprensioni tra lei e Giulia Poggi, a conoscenza del nuovo ruolo di De Santis prima dell'amica, sembra che la situazione si sia rasserenata a Palazzo Palladini. Luca e Giulia sono molto vicini in questo periodo e, complice la partenza di Angela e Franco per la Sicilia, che comporterà un periodo di solitudine per la Poggi, la compagnia del dottore è ben accetta. Sembra, però, anche dalle scene già viste, che il dottore nasconda qualcosa...Le Anticipazioni, infatti, ci svelano che De Santis sarà al centro di una spiacevole situazione, che creeerà un disagio emotivo e farà sospettare l'esistenza di un grave problema di salute!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella e Guido in crociera, ma Massaro...

Dopo numerose vicissitudi, finalmente Guido e Mariella sono partiti per la crociera, insieme a Bice e Massaro. La vigilessa ha chiarito con il suo storico amico Sasà e ora è pronta a godersi il meritato riposo e un po' di relax nella vacanza di coppia che hanno organizzato con tanta energia. Tuttavia, sembra che Massaro abbia deciso di complicarsi la vita e mentre la moglie è impegnata in altre attività a bordo, il cognato di Cerruti sembra intenzionato più che mai a combinarne una delle sue, coinvolgendo nella situazione anche il povero Guido...

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: guai in vista per Guido e Massaro?

Massaro vorrebbe dar sfogo ai suoi propositi più trasgressivi, andando alla conquista di nuove donne e in questa sua avventura da latin lover ha deciso di scegliere come partner il povero Guido, che invece non vorrebbe altro che trascorrere qualche giorno di relax prima di tornare alla vita di sempre. Massaro tuttavia ha già in mente un piano e lo comunica a Guido: cosa avrà in mente? Le Anticipazioni non ci dicono di cosa si tratterà, ma ci svelano che Guido sarà in grande difficoltà a causa delle magagne di Massaro e per questo rischierà di litigare con Mariella. Non volendo mentirle oltre, Guido prenderà una decisione importante e che potrebbe cambiare le sorti della loro vacanza: vuole confessare tutto a Mariella, ma riuscirà nell'impresa o Massaro lo fermerà?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.