Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 aprile 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Franco potrebbe perdere il garage da un momento all'altro mentre Silvia dovrà decidere se dare o meno fiducia ai suoi ragazzi.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 aprile 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Franco rischierà di perdere il lavoro. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Boschi capirà di essere in grave difficoltà e di dover dire addio al garage, da un momento all’altro. La situazione sarà così critica da spingere Angela a rinunciare a un progetto molto importante, che la porterebbe lontano da casa. A tormentare la Poggi non ci sarà però solo il pensiero di suo marito ma qualcos’altro, legato alla sua famiglia. Intanto Silvia, pronta a entrare in società con Alberto, dovrà decidere se seguire la strada alternativa proposta dai suoi ragazzi oppure assecondare il Palladini. Rosa invece riuscirà a riordinare la casa di Renato, prima che Giulia scopra qualcosa.

Franco rischia di perdere il lavoro: Anticipazioni Un Posto al Sole

Per Franco sono e saranno momenti molto duri e delicati. Il Boschi realizzerà con terrore, di essere in grave difficoltà e di rischiare di perdere il lavoro. Superfranco non è un uomo che si lascia abbattere così facilmente ma la situazione che gli si è palesata davanti agli occhi, sembrerà un muro insormontabile. Il garage potrebbe chiudere e con lui potrebbero svanire tutti i sogni e gli sforzi di Franco. Angela, al corrente di quello che sta succedendo al marito, deciderà di non accettare l’importante lavoro che le è stato offerto ma che la porterebbe lontano da Napoli e dalla sua famiglia, per altri mesi. La Poggi non sarà disposta a un simile sacrificio ma a farle fare questa scelta non sarà solo la preoccupazione per il consorte.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia si fiderà dei suoi ragazzi?

Il motto tutti contro Alberto ha funzionato. Nunzio, Rossella, Samuel e Diego sono riusciti a trovare una soluzione alternativa per salvare il Vulcano e impedire a Silvia di vendere il 50% delle quote del locale al Palladini. Questa novità non risolverà però al 100% i problemi della Graziani. Silvia si troverà a dover scegliere: prenderà la strada più breve ma anche quella più ingiusta, ovvero cedere alla proposta di Alberto, oppure fidarsi dei suoi ragazzi e combattere ancora. Cosa deciderà di fare?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa salva Renato

Renato deve a tutti i costi impedire che Giulia – così come tutta la sua famiglia – scopra il disordine che impera nella sua casa. Il Poggi ha chiesto aiuto a Rosa per risolvere questo terribile problema che lo affligge e per sua fortuna, la ragazza saprà sapientemente riordinare il suo appartamento, senza che la sua ex moglie si renda conto di nulla.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.