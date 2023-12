Un Posto al Sole Anticipazioni 6 dicembre 2023: Serena e Mariella si avvicinano. La guerra è finita?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata di Un Posto al Sole, in onda il 6 dicembre 2023, alle ore 20.50, Mariella e Serena si avvicineranno. Le due capiranno di avere molto più in comune di quanto credessero grazie a un piccolo litigio tra Lollo e Irene. Le due mamme si troveranno d’accordo su come agire e forse la guerra tra la Cirillo e l’Altieri potrà finalmente dirsi conclusa. Intanto Marina e Roberto gioiranno per aver convinto Ida ad allontanarsi da Palazzo Palladini per Natale ma la loro serenità durerà per poco. Giulia invece cercherà di convincere Rosa a scendere in piazza e partecipare insieme a lei a una manifestazione anticamorra. Clara intanto vivrà un momento di grande sconforto, che la porterà a rimettere in discussione le sue ultime scelte.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella e Serena fanno pace?

La guerra tra Serena e Mariella potrebbe finalmente concludersi. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 6 dicembre 2023, le due donne si troveranno a gestire una situazione molto particolare, che svelerà loro di essere molto più simili di quanto credessero. Un piccolo litigio tra Lollo e Irene porterà le loro mamme a capire di avere molto in comune e di poter unire le forze. Potrebbero persino diventare amiche e darsi supporto. Ma succederà davvero questo? Troveranno davvero così tanto affiatamento da mettere da parte tutte le incomprensioni e le liti? Speriamo di sì.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina e Roberto allontanano Ida ma…

Marina e Roberto non hanno alcuna intenzione di permettere a Ida di avvicinarsi a Diego e di innamorarsi di lui. I due hanno paura che la ragazza, trovando l’amore e un compagno, possa creare altri problemi con la custodia di Tommaso. I Ferri non lo possono permettere, non ora che Lara sembra essere ko. Roberto riuscirà però a mettere a segno la sua tattica e, grazie anche al contributo della moglie, convincerà Ida a partire per Natale e ad allontanarsi da Palazzo Palladini, ristabilendo un po’ di serenità. Questo momento di pace durerà però molto poco; un vecchio incubo potrebbe di nuovo bussare alla loro porta.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara si pente della sua fuga?

Clara ha commesso un grave errore e ora lei e Federico potrebbero correre un grande pericolo, ben più minaccioso del previsto. La Curcio sarà presa da un momento di profondo sconforto, che la porterà a pensare di aver fatto una sciocchezza a fuggire con Eduardo. Intanto Giulia cercherà di convincere Rosa a scendere in piazza e partecipare alla manifestazione anticamorra organizzata da lei e da Don Raimondo.

