Un Posto al Sole Anticipazioni 8 gennaio 2025: Rossella alla carica. Enrica le darà ascolto?

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole dell'8 gennaio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3 vedremo che Rossella cercherà di convincere Enrica a denunciare Fusco mentre Samuel tenterà di resistere al fascino di Micaela.

Rossella non riesce più a sopportare il comportamento di Fusco. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda l’8 gennaio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Ross si dimostrerà sempre più insofferente davanti agli abusi del primario, che ora ha preso di mira Enrica. La ragazza cercherà di spingere la sua collega a ribellarsi e sottrarsi così a questo assurdo giogo in cui è finita. Rosa non sarà per nulla contenta delle risposte di Pino, che sarà chiaramente non propenso a concederle del tempo per capire cosa lei voglia veramente. La Picariello sarà costretta non solo a fare i conti con questa difficile e scomoda situazione ma dovrà anche gestire un’altra brutta notizia. Samuel cercherà di resistere ai tentativi di seduzione di Micaela ma riuscirà a tenersi lontano dalla Cirillo?

Un Posto al Sole Anticipazioni 8 gennaio 2025: Rossella alla riscossa

Rossella è pronta ad aiutare Enrica e vorrebbe entrare in azione al più presto. La giovane specializzanda non sopporta più le prevaricazioni e i soprusi di Fusco e vorrebbe tanto che la sua collega, ormai diventata nuova vittima del primario, si ribellasse. Enrica non sembra però propensa a fare avanti; è tanta in lei la paura di finire nei guai e di perdere il suo posto al San Filippo e anzi, ancor peggio, di mettere a rischio il suo intero futuro. Riuscirà la Graziani a convincerla a denunciare gli abusi alla Direzione Sanitaria e fermare così il dottore, che sta seminando il panico?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa sempre più confusa

Rosa e confusa e sconvolta. Quanto accaduto a Don Antoine l’ha messa ancora più di cattivo umore e a metterci il carico da novanta ci penserà Pino. Il postino non sarà per nulla contento di concederle del tempo per chiarirsi le idee e vorrà invece poter continuare a frequentare la mamma di Manuel, a cui fa il filo da tempo. La Picariello dovrà affrontare anche un altro duro colpo e questo potrebbe coinvolgere la sua iscrizione alla scuola serale, a cui lei tiene moltissimo.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Samuel cerca di resistere a Micaela

Micaela ha di nuovo sedotto Samuel e lo ha coinvolto in uno dei suoi colpi di testa. Il Piccirillo si è ritrovato nei guai e comincerà a capire di doversi proteggere dalle azioni della “gemella cattiva”. Dovrà soprattutto resistere al suo fascino, che gli fa fare sempre quello che lei vuole. Ma riuscirà a trovare un modo per impedire alla sorella di Serena di farlo di nuovo cadere nelle sue spire? Manuela potrebbe trovare una soluzione adatta a lui ma Samuel sarà in grado di metterla in pratica?

