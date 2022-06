Un Posto al Sole Anticipazioni 1° luglio 2022: Raffaele imbroglia Eugenio e Viola

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole del 1° luglio 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3, Raffaele convince Eugenio e Viola ad andare di nuovo a pranzo da lui. Il suo obiettivo è copiare i dati del pc del Nicotera. Niko scopre che Susanna non ha alcun interesse per il magistrato. Tra loro torna la pace.

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 1° luglio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Raffaele imbroglia Viola ed Eugenio. Ormai costretto a cedere alle richieste di Valsano, il Giordano convince la sua figliastra e suo genero ad andare a pranzo da lui. L'obiettivo è avere accesso al portatile di Nicotera per copiare i dati contenuti nel pc. Intanto Niko capisce che tra Susanna e il magistrato non potrà più succedere nulla. La Picardi è innamorata di lui e niente e nessuna la distoglierà dal loro amore. Mariella ha organizzato un pranzo per far conoscere meglio Samuel ed Espedito. Purtroppo la giornata partirà davvero molto male.

Raffaele imbroglia Viola ed Eugenio in Un Posto al Sole Anticipazioni 1° luglio 2022

Raffaele ha ormai le spalle al muro. Dopo “l'incidente” accaduto a Diego, ha capito di non poter più tergiversare con Valsano, a cui dovrà dare presto quello che chiede. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Giordano ingannerà Viola ed Eugenio, convincendoli ad andare a pranzo di nuovo a casa sua. Il suo obiettivo è quello di poter mettere le mani sul pc del magistrato e copiare i dati che tanto desidera il boss del clan Argento. Riuscirà stavolta a ottenere quello che cerca da diversi giorni o Eugenio si accorgerà che qualcosa non va?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Torna l'armonia tra Niko e Susanna

Niko ha temuto di perdere Susanna un'altra volta. La notizia che la sua fidanzata dovrà lavorare fianco a fianco con un collega di Nicotera – e dovrà quindi rivedere pure lui – lo ha profondamente scosso. Nella sua mente sono ancora vividi i ricordi del fallimento del loro matrimonio e del dolore provato per il tradimento della Picardi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che tornerà l'armonia. Niko capirà che Susanna non ha più alcun interesse per Eugenio e che tra loro ci sarà solo un rapporto lavorativo. L'amore trionfa a Palazzo Palladini. Intanto le condizioni di salute di Lara sono preoccupanti. La Martinelli ha scoperto una macchia di sangue sulle sue lenzuola. Si tratterà di un aborto?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Una cena per far conoscere Samuel ed Espedito

Mariella sta facendo di tutto per aiutare Samuel e Speranza a risolvere i loro problemi con Espedito. L'ultima soluzione trovata per far sbocciare l'armonia è un pranzo a casa Del Bue. Spronata da Samuel, l'Altieri ha invitato Espedito e spera proprio che la giornata passi nel migliore dei modi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano però che il pranzo comincerà nel peggiore dei modi e potrebbe causare un forte attrito tra tutti i commensali.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 27 giugno al 1° luglio 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.