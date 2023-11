Un Posto al Sole Anticipazioni 30 novembre 2023: Eduardo chiede a Clara di lasciare Napoli con lui!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 30 novembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Eduardo chiederà a Clara di seguirlo e di partire con lui. Cosa farà la Curcio? Intanto Micaela vorrà dimostrare a Michele e Filippo cosa vuol dire essere una Cirillo.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 30 dicembre 2023, alle ore 20.50, Eduardo dovrà lasciare Napoli ma non vorrà farlo da solo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Sabbiese chiederà a Clara di partire con lui e cambiare radicalmente vita. La Curcio si troverà a un bivio anche a causa della situazione creatasi con Alberto. Intanto Rosa si troverà a fare i conti con le prime difficoltà economiche che le si presenteranno, quando comincerà a pensare di voltare pagina mentre Ornella vivrà un nuovo disagio in ospedale e potrebbe prendere una drastica decisione sul suo futuro professionale e privato. Micaela vorrà invece dimostrare a Filippo e Michele di che pasta è fatta una Cirillo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Eduardo chiede a Clara di scappare con lui!

Eduardo deve lasciare Napoli. Il Sabbiese non può continuare a rimanere in città, non dopo quello che è successo. Non vorrebbe però partire da solo e lasciare Clara, di cui si è innamorato. Proverà quindi a convincere la Curcio a partire con lui e a ricominciare una vita insieme, lontani dal passato. Clara dovrà però pensarci. L’istinto potrebbe anche dirle di seguire il suo amore ma la guerra contro Alberto la frenerà. La ragazza potrebbe però anche essere spinta a fare qualche pazzia, visto che il Palladini non smetterà di tramare contro di lei per distruggerla e non accetterà neanche l'aiuto di Niko. Quale sarà la strada che seguirà? Lo scopriremo molto presto!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ornella e Rosa alle prese con le loro difficili decisioni

Rosa ha deciso di voltare pagina e di chiudere con il suo passato ma questa scelta le presenterà un conto salatissimo. Si renderà conto infatti delle grandi e nuove difficoltà economiche che dovrà affrontare e che non sarà facile superare. Anche Ornella si troverà a fare i conti con il suo futuro. Dopo aver avuto un nuovo disagio sul lavoro, comincerà a pensare di dare una svolta drastica alla sua vita. Lascerà definitivamente il San Filippo?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Micaela pronta a dimostrare il suo valore!

Micaela non ha sin da subito apprezzato la proposta di lavoro di Filippo ma dopo aver fatto il provino e aver capito che Michele non apprezza il suo valore, sarà pronta a dimostrare cosa vuol dire essere una Cirillo. Spinta dall’orgoglio farà di tutto per mostrare al Sartori e al Saviani di essere più che adatta per essere la nuova speaker e co-conduttrice del programma… se non qualcosa di più. Del resto lei è Micaela Cirillo, non una qualunque.

