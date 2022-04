Un Posto al Sole Anticipazioni 5 aprile 2022: Lara e Roberto spietati. Nunzio e Chiara sono finiti!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 5 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Nunzio vuole vendetta contro chi ha messo Chiara in difficoltà. Il ragazzo è certo che i veri colpevoli della ricaduta della Petrone siano Lara e Roberto; è quindi pronto a tutto pur di fargliela pagare e pur di tenerli lontani dalla sua fidanzata. Intanto il Ferri e la Martinelli, noncuranti dei tentativi di Nunzio di attaccarli, continuano i loro progetti per mettere la mani sul patrimonio del gruppo Petrone e per controllarlo definitivamente. Michele è tornato a Napoli e il suo rientro a casa non ha solo scatenato la gelosia di Giancarlo ma ha creato un po' di scompiglio tra i suoi amici e in Silvia e Rossella.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio pronto a proteggere Chiara a ogni costo

Vendetta! Nunzio è pronto ad agire contro Lara e Roberto. Sono loro i responsabili di quello che sta succedendo a Chiara, finita nuovamente nel vortice della droga. La Petrone sembra non riuscire a rialzarsi con le sue gambe e toccherà al Cammarota prendere in mano la situazione. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il ragazzo, molto preoccupato per la sua compagna, deciderà di tentare il tutto e per tutto per riportare la pace nella loro vita. Questo vorrà però dire scontrarsi contro il potere di Ferri e dell'instancabile Martinelli - per nulla spaventati dal suo coraggio e anzi decisi più che mai ad arricchirsi alle spalle di Chiara - ma anche contro Franco. Il Boschi non ha nascosto la sua grande agitazione per il figlio, sempre più determinato a fare di testa sua.

Lara e Roberto più spietati che mai in Un Posto al Sole Anticipazioni 5 aprile 2022

Nunzio cercherà in ogni modo di proteggere Chiara e di farla uscire dalla spirale della sua dipendenza. Il ragazzo è più che consapevole che la sua compagna ha finito per assumere nuovamente le droghe perché disperata dalla situazione che sta vivendo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Lara e Roberto, ormai a conoscenza del brutto vizietto della Petrone, continueranno ad approfittare. Anzi diventeranno ancora più spietati. Non intenderanno fermarsi proprio ora che sono a un passo da raggiungere la piena distruzione dell'erede legittima del Gruppo Petrone.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Il ritorno di Michele crea scompiglio

Michele è tornato a Napoli e potrebbe rimanere per molto tempo nella sua adorata città. La parentesi Milano potrebbe quindi essersi conclusa. Il suo rientro a casa ha scatenato la gelosia di Giancarlo, preoccupato che la presenza del Saviani possa allontanarlo da Silvia. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le novità di Michele non lasceranno perplesso solo il compagno della Graziani ma provocheranno un certo scompiglio anche tra gli amici dello speaker e tra la sua famiglia. Vi anticipiamo che la situazione potrebbe presto peggiorare. Un'improvvisa ma obbligata decisione, potrebbe infatti lasciare tutti senza parole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 4 all'8 aprile 2022.

