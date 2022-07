Un Posto al Sole Anticipazioni 26 luglio 2022: Chiara abbandona Nunzio. Franco si sente in colpa!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 26 luglio 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3, Chiara parte senza Nunzio e il ragazzo è distrutto. Franco pensa che sia colpa sua e non sa come consolare il figlio. Intanto Raffaele cerca di riconquistare Ornella ma sembra tutto inutile.

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 26 luglio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: la vita di Nunzio cambierà totalmente e purtroppo per lui, non a causa della sua partenza con Chiara. La Petrone, dopo il duro confronto con Katia, decide di partire da sola e manda in fumo il suo futuro con il Cammarota. Per il ragazzo sarà un duro colpo ma lo sarà anche per Franco, che si troverà a fare i conti con i sensi di colpa. Se Katia ha scoperto tutto e ha impedito che il loro figlio partisse, è sua responsabilità ma soprattutto ha visto Chiara all'aeroporto e non ha detto nulla. Intanto Raffaele cerca di recuperare terreno con Ornella. Il Giordano vuole convincere sua moglie che tra lui ed Elvira non c'è nulla ma la Bruni sembra ormai disillusa e incerta sulla solidità del loro matrimonio. Espedito invece non riesce a liberarsi dai pregiudizi del passato. L'uomo crede che Speranza sia ancora quella di una volta e questo suo atteggiamento finisce per esplodere durante una giornata passata al caseificio di famiglia.

Chiara abbandona Nunzio in Un Posto al Sole Anticipazioni 26 luglio 2022

Katia ha pregato Chiara di lasciare in pace Nunzio e di non rovinargli la vita. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le parole della Cammarota faranno breccia nel cuore della Petrone. Quanto tutto sarà pronto per la partenza dei due innamorati in fuga, Chiara prenderà una decisione sconvolgente: abbandonare Nunzio e partire da sola. Questa scelta avrà un grande peso su Nunzio, che si troverà completamente allo sbaraglio e a raccogliere i cocci del suo cuore infranto. Ma la cosa avrà ripercussioni anche su Franco, che si sentirà colpevole di aver tradito suo figlio. Il Boschi dovrà fare i conti con i sensi di colpa e non sarà semplice.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele cerca di riconquistare Ornella ma lei è dubbiosa

Ornella ha il cuore a pezzi. La scoperta che Raffaele non è riuscito a confidarsi con lei ma ha raccontato tutto a Elvira, l'ha annientata. La Bruni teme che suo marito abbia preso una sbandata per la madre di Samuel e benché tutto sia finito, il loro matrimonio ha comunque subito uno scossone. Il Giordano non si è fidato di lei e ha cercato altrove una spalla su cui piangere. Raffaele cercherà di riconquistare il cuore di sua moglie e di convincerla di aver agito solo per il suo bene. La dottoressa si dirà però troppo delusa e disillusa. Il loro rapporto è diventato un'incertezza.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Espedito continua a tormentare Speranza

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano anche che Espedito non riuscirà a lasciare in pace né Samuel né Speranza. I pensieri dell'Altieri sono sempre gli stessi; sua figlia è ancora una persona inaffidabile. Queste considerazioni emergeranno violentemente durante una giornata passata al caseificio di famiglia e metteranno la povera Speranza davanti alla dura realtà dei fatti. Come uscire da questa difficile situazione? Riuscirà a convincere il padre di essere cambiata?

