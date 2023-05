Un Posto al Sole Anticipazioni 4 maggio 2023: Roberto e Lara in partenza. Marina è furiosa!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 maggio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Roberto e Lara partiranno lasciando Marina a Napoli da sola. Otello comincerà a creare qualche "problema" al Caffè Vulcano mentre Clara dirà addio ad Alberto.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 maggio 2023 alle ore 20.50 su Rai3, Marina sarà furiosa. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Roberto e Lara partiranno insieme per portare Tommaso a fare delle visite specialistiche. La Giordano rimarrà da sola a Napoli, furente. Intanto Clara prenderà la decisione definitiva di lasciare Alberto. Il Palladini potrebbe però avere una reazione sconsiderata. Otello, desideroso di non rimanere solo con i suoi pensieri, comincerà a frequentare sempre più spesso il Caffè Vulcano ma finirà per diventare una presenza un po' troppo ingombrante.

Marina furiosa: Anticipazioni Un Posto al Sole 4 maggio 2023

Roberto è vicino alla verità su Lara... o almeno è quello che pensiamo. Il Ferri ha deciso di sottoporre Tommaso a delle visite più specifiche e di portarlo lontano da Napoli per tenerlo in osservazione. Questa decisione ma soprattutto questi nuovi accertamenti, potrebbero far emergere il piano di Lara e condannare la Martinelli definitivamente. Per ora però le cose sembreranno andare lisce per la donna, a discapito di Marina, che rimarrà da sola a Napoli. La Giordano sarà furiosa; non accetterà di essere stata messa ancora una volta da parte.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara rompe per sempre con Alberto

La scoperta dell'ennesimo tradimento di Alberto e la certezza che il Palladini non cambierà mai, hanno portato Clara a prendere una decisione. La ragazza, spalleggiata da Giulia, vuole chiudere definitivamente con l'avvocato e si appresterà a lasciare la sua casa, allontanandosi per sempre da lui. Questa presa di posizione scatenerà la furia di Alberto che, stavolta, potrebbe perdere completamente il controllo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Otello presenza ingombrante per il Caffè Vulcano

Otello non ce la fa né a tornare a Indica né a rimanere da solo. Il Testa, nonostante abbia cercato di farsi forza, ha capito di non voler rimanere solo con i suoi pensieri e cercherà in ogni modo di trovare compagnia. Per questo motivo frequenterà costantemente il Caffè Vulcano. La sua presenza, fissa, diventerà però un problema. Sarà infatti un po' troppo ingombrante.

