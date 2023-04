Un Posto al Sole Anticipazioni 27 aprile 2023: Otello non ce la fa. Non tornerà più a Indica?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 aprile 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Otello avrà un crollo emotivo. Il Testa capirà di non essere ancora pronto a tornare nel posto in cui è stato felice con Teresa.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 aprile 2023 alle ore 20.50 su Rai3, Otello proporrà a Rossella e Riccardo di andare con lui a Indica. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che il Testa, nonostante i suoi propositi, non riuscirà a partire e a tornare nella casa che ha condiviso per tanto tempo con la sua amata Teresa. Tutte le fragilità del buon Otello emergeranno drammaticamente. Intanto tra Franco e Angela continueranno le tensioni mentre Rosa, furiosa e delusa da Damiano, potrebbe volersi prendere una piccola rivincita su Viola. Mariella invece sarà a buon punto nella ricerca del segreto di Guido. Grazie all'aiuto di Bice avrà accesso al cellulare del marito e scoprirà qualcosa di compromettente.

Otello non riesce a tornare a Indica: Anticipazioni Un Posto al Sole del 27 aprile 2023

Sono passati ormai dei mesi dalla morte di Teresa ma il ricordo della donna è sempre vivo nel cuore dei suoi cari. Nonostante non l'abbia dato troppo a vedere, a soffrire maggiormente di questa tremenda perdita, è Otello. Il Testa crollerà e dimostrerà tutte le sue debolezze, nella puntata di Un Posto al Sole che vedremo il 27 aprile 2023. Otello proporrà a Rossella e a Riccardo di andare con lui a Indica per una breve vacanza ma al momento della partenza, capirà di non riuscire a rientrare e a frequentare il posto in cui, per tanti anni, è stato felice con sua moglie. Il capo condomino di Palazzo Palladini avrà un crollo emotivo ma potrà contare sempre sull'affetto della sua famiglia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa pronta a vendicarsi di Viola

Angela sarà sempre più delusa da Franco e tra i due non ci sarà nessuna distensione. Tra il Boschi e sua moglie potrebbe esserci una frattura davvero insanabile ma speriamo che qualcosa o qualcuno corra in loro soccorso. Intanto Rosa, amareggiata dal comportamento di Damiano ma anche infastidita da Viola - che non riesce a stare lontana dal Renda nonostante sia tornata con Eugenio - finirà per perdere la pazienza e per prendersela con la Bruni, per una piccola rivincita personale.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella sta per scoprire il segreto di Guido e Michele

Mariella sta indagando su Guido, convinta che il marito le stia nascondendo qualcosa. In suo soccorso è corsa Bice, che ha trovato il codice per sbloccare il cellulare del Del Bue. Nella puntata di Upas del 27 aprile 2023, le due donne saranno sul punto di trovare le fotografie compromettenti del vigile e del suo amico, in compagnia delle turiste tedesche. La scoperta sarà sconvolgente e metterà Guido in grossi guai.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.