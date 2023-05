Un Posto al Sole Anticipazioni 3 maggio 2023: Roberto vicino alla verità su Lara. Il cerchio si stringe!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 3 maggio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Roberto potrebbe sventare il piano di Lara. La Martinelli trema!

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata in onda il 3 maggio 2023, alle ore 20.50, ci rivelano che Roberto prenderà una decisione molto pericolosa per Lara. Ferri, visto che le condizioni di salute del piccolo Tommaso stanno peggiorando visibilmente e i medici del San Filippo non riescono ad arrivare a una diagnosi, chiederà consulto ad altri specialisti. Così facendo però potrebbe sventare il piano della Martinelli. Intanto Guido accetterà di partire in crociera con Mariella, nonostante il problema Massaro mentre Ornella sarà pronta a cedere il suo posto di primario a Luca. Questa novità le farà più male del previsto.

Roberto sta per incastrare Lara? Ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole

Roberto non riesce a ritrovare la calma. Tommaso sta sempre male e i medici a cui è affidato non arrivano a una diagnosi certa, che spieghi cosa sta succedendo al bambino. Ferri, preoccupato, deciderà di portare il piccolo da altri specialisti. Questa decisione potrebbe però mettere Lara in difficoltà. Il piano della Martinelli, che sta facendo di tutto per legare a sé il manager, potrebbe essere scoperto e sventato.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara è in pericolo?

Portare Tommaso a fare delle visite più approfondite da degli specialisti, è per Lara un grosso pericolo. Roberto potrebbe venire a scoprire che la Martinelli non solo gli ha mentito ma anche che sta facendo di tutto per legarlo a lei, anche fare del male al bambino. La donna dovrà inventarsi presto qualcosa, per impedire che ciò accada. Ma come riuscirà a farlo? Marina potrebbe finalmente avere l'opportunità di dimostrare al marito che ha sempre avuto ragione sulla sua rivale?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ornella deve dire addio al suo posto da primario

Ornella è delusa da Giulia. La Bruni avrebbe tanto voluto che la sua amica la avvertisse che Luca De Santis avrebbe preso il suo posto come primario. La Poggi ha però deciso di non informarla e ora la situazione si è fatta molto pesante sia a Palazzo Palladini che a lavoro. Ornella si preparerà al passaggio di testimone ma questa novità la renderà molto più triste di quanto avesse mai pensato.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 2 al 5 maggio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.