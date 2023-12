Un Posto al Sole Anticipazioni 4 dicembre 2023: Diego tenta di "salvare" il Vulcano da Samuel e Nunzio!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 dicembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Diego cercherà di evitare che Nunzio e Samuel, impegnati in una "dolce battaglia", finiscano per mettere in pericolo Il Vulcano.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 4 dicembre 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Diego dovrà limitare i danni della “dolce guerra” cominciata da Nunzio e Samuel. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Giordano cercherà di evitare che i due chef mettano a rischio il servizio al Vulcano e troverà la soluzione giusta per lasciarli sfogare. Intanto Clara continuerà la sua fuga con Eduardo, consapevole però che presto Alberto cercherà vendetta e che la situazione diventerà pericolosa. Samuel avrà un incontro molto poco piacevole, che lo porterà a fare i conti con le sue ultime e più recenti scelte.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego cerca di “salvare” Il Vulcano da Nunzio e Samuel

La cucina de Il Vulcano sta per diventare un campo di battaglia. Nunzio e Samuel si sfideranno a singolar tenzone, cimentandosi in una “dolce sfida”. I due ragazzi saranno pronti ad affrontarsi con i cucchiai in mano ma Diego non ne sarà per nulla contento. Il ragazzo avrà paura che gli chef mettano a repentaglio Il Vulcano e il suo regolare servizio. Per questo motivo cercherà una soluzione ideale per impedire che facciano danni. Ci riuscirà e chi vincerà questa strana guerra?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara in fuga ma per Alberto non finirà qui

Eduardo ha chiesto a Clara di lasciare Napoli con lui. La Curcio ha deciso di seguire il suo innamorato ma si troverà a dover gestire una situazione molto complicata: l’ira di Alberto. Il Palladini si metterà sicuramente alla ricerca della sua ex e di suo figlio e passerà alle maniere forti. Clara ne è perfettamente consapevole e trema all’idea di cosa il suo ex compagno possa fare. Intanto Marina e Roberto cominceranno a notare che tra Ida e Diego sta crescendo l’affinità. Spaventati che i due possano farsi più vicini, e causare guai con il piccolo Tommaso, dovranno presto escogitare un modo per allontanarli.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Samuel a confronto con Espedito

Dopo la dolce battaglia con Nunzio, Samuel dovrà affrontare un confronto serratissimo con Espedito. Il fratello di Speranza si presenterà dal ragazzo molto probabilmente per capire a che gioco stia giocando con sua sorella. Il Piccirillo dovrà risolvere questa situazione al più presto e dovrà trovare il modo per non finire nei guai. Si scoprirà della sua relazione clandestina con Micaela?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 4 all'8 dicembre 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.