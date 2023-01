Un Posto al Sole Anticipazioni 31 gennaio 2023: Nunzio alle prese con una difficile decisione! Sarà un trauma

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 31 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Nunzio dovrà prendere una difficile decisione mentre Bianca potrebbe uscire dall'incubo che sta vivendo.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 31 gennaio 2023 alle ore 20.50 su Rai3, vedremo Nunzio ancora in grande difficoltà. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che il Cammarota, ormai schiacciato dagli eventi, dovrà prendere una decisione molto difficile e sofferta, che lo porterà a un bivio. Intanto Alice cercherà di voltare pagina e troverà supporto in Marina. Lia invece capirà di non avere più frecce al suo arco. Diego ha aperto gli occhi su di lei e ormai sta per svelare le ultime verità rimaste. Per Bianca la situazione potrebbe migliorare. Il discorso in classe fatto da Viola sembra finalmente aver fatto breccia nel cuore dei suoi compagni.

Nunzio costretto a prendere una decisione sofferta: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 31 gennaio 2023

Per Nunzio la situazione è sempre più complicata. Il ragazzo è stato chiamato in Commissariato ed è ormai chiaro che le cose non depongano a suo favore. Anche sul web tutti lo ritengono colpevole e sia la sua famiglia che Silvia, subissata da critiche pesantissime, ne stanno pagando le conseguenze. Ad aggravare il tutto ci si mette la questione Chiara, che non vuole in alcun modo sentire le sue scuse. Nunzio si troverà quindi con le spalle al muro e sarà costretto a prendere una sofferta decisione. Ma di cosa si tratterà? Il buon chef dovrà lasciare Il Vulcano e licenziarsi dal ristorante oppure dovrà dimenticare per sempre la donna che voleva sposare?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alice pronta a voltare pagina. Marina l'aiuta

Alice è da tempo tormentata di sensi di colpa ma Marina e Roberto le hanno tappato la bocca. La Giordano, d'accordo con suo marito, sta cercando da giorni di far capire alla sua nipotina che rivelare ora la verità, la metterebbe in guai seri e non può rischiare la sua reputazione. La Pergolesi, spaventata dall'idea, vorrà quindi cambiare pagina e sua nonna Marina sarà accanto a lei. Elena continuerà invece a consigliare alla figlia di fare la scelta giusta, non solo per se stessa ma anche per tutta la sua famiglia. Intanto Lia sarà nei guai e capirà di non avere più alcuna chance di recuperare il rapporto con Diego, ormai al corrente di tutto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola aiuta Bianca

Bianca sta affrontando un periodo nero. La piccola è sempre più isolata dai suoi compagni ma non ha ancora avuto il coraggio di raccontare tutto, per filo e per segno, ai suoi genitori. Questo ha creato un grande disagio tra lei, Franco e Angela, che vorrebbero tanto capire cosa le stia succedendo. La situazione potrebbe però migliorare grazie all'intervento di Viola. Dopo il suo discorso in classe, i compagni della Boschi potrebbero capire di aver avuto un comportamento scorretto ma lasceranno davvero in pace la ragazzina?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.