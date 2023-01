Un Posto al Sole Anticipazioni dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023: Niko sprofonda di nuovo nel dolore mentre Alice scappa via!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023 su Rai 3, nel nuovo orario delle 20:50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 30 gennaio 2023

Per Diego le cose si faranno sempre più complicate. Il ragazzo è convinto, e a ragione, che Lia non sia la persona che dice di essere e vuole scoprire chi sia veramente. Quanto scoperto sulla Longhi avrà un effetto a onda d'urto anche su Marina e Roberto. I due si troveranno coinvolti in un caos che non avevano previsto e sarà tutta colpa della loro cameriera. Il Ferri e la Giordano non riusciranno a trattenere la rabbia. Bianca invece sarà ancora più emarginata dai suoi compagni di scuola. Questa situazione si farà sempre più complessa e ancora più di difficile soluzione.

Puntata in onda Martedì 31 gennaio 2023

I sensi di colpa stanno distruggendo Alice. La ragazza vuole cambiare vita e dimenticare quanto successo con Nunzio e troverà in Marina un valido supporto. Intanto il Cammarota, ancora speranzoso che le cose si sistemino, sarà costretto a prendere una decisione molto sofferta mentre per Lia non ci sarà più nulla da fare. Diego ha ormai scoperto tutte le sue menzogne e non ha più fiducia in lei. Cosa deciderà da fare la Longhi (sempre che si chiami davvero così)? Intanto a scuola la situazione di Bianca potrebbe migliorare. Il discorso fatto da Viola ai suoi alunni, potrebbe aver sortito l'effetto desiderato e per la figlia di Franco è in arrivo una visita totalmente inaspettata.

Puntata in onda Mercoledì 1° febbraio 2023

Elena si troverà di nuovo a fare una scelta molto difficile che riguarda il futuro di sua figlia. Capito tutto il tormento della sua bambina, la Giordano dovrà scegliere se spingerla ad assumersi le sue responsabilità e uscire allo scoperto oppure trovare riparo a Londra e dimenticare gli errori commessi, non pagando però per quello che ha fatto. Per Niko intanto saranno giorni di intenso dolore. Il processo a Valsano inizierà a giorni e per il Poggi sarà il momento di fare i conti con una ferita ancora aperta. A peggiorare le cose, ci si metterà la scelta di costituirsi o meno parte civile. Questa difficile decisione potrebbe farlo ripiombare nel baratro.

Puntata in onda Giovedì 2 febbraio 2023

Alice deciderà di lasciare Napoli e di tornare a Londra. La Pergolesi farà quindi la sua scelta e lascerà in pace, finalmente, il povero Nunzio. Il Cammarota non riuscirà a tirare del tutto un sospiro di sollievo. Il ragazzo è ancora distrutto dai sensi di colpa e vorrebbe comunicare con Chiara. Purtroppo però questo non sembra essere possibile ma la situazione potrebbe migliorare grazie all'arrivo di una sorpresa molto gradita. Per Lia si metterà malissimo. Dopo un faccia a faccia tesissimo con Diego, la ragazza si renderà conto di aver perso per sempre il Giordano e si dovrà rassegnare a incassare una sconfitta che le farà molto male. Cerri invece riceverà da Bufalotto un invito piuttosto particolare.

Puntata in onda Venerdì 3 febbraio 2023

Niko dovrà fare appello a tutta la sua calma interiore per affrontare i difficili e dolorosi giorni che stanno per cominciare. Si aprirà infatti il processo contro Lello Valsano e sia per il Poggi che per Viola, vittima casuale del criminale, sarà un periodo molto duro e pesante. Niko, costituitosi parte civile, potrebbe ripiombare nel baratro che l'aveva già inghiottito. Intanto Silvia continuerà a dover sopportare le critiche sul web contro il suo Caffè Vulcano. Riuscirà a salvare la reputazione del suo locale? Mariella invece dovrà destreggiarsi tra Bice che le proporrà una Crociera con lei, Salvatore che si sentirà sempre più solo e Castrese che la tormenterà con le sue domande.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.