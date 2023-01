Un Posto al Sole Anticipazioni 30 gennaio 2023: Lia è nei guai. Marina e Roberto sono furiosi

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 30 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Diego vorrà scoprire la verità su Lia, ormai certo che la ragazza sia una bugiarda. Marina e Roberto, alla luce delle ultime scoperte, saranno furiosi con lei.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 30 gennaio 2023 alle ore 20.50 su Rai3, vedremo Lia in grande difficoltà. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la Longhi sarà spacciata. Diego ormai conosce il suo segreto e intende far luce su tutte le bugie che la ragazza gli ha raccontato. La verità deve venire a galla. Intanto la terribile situazione che si è creata intorno a Lia mette in agitazione pure Marina e Roberto. I due sono furiosi con la loro cameriera. Bianca invece continua a soffrire a causa dei suoi compagni di scuola, che non smettono di tormentarla e a emarginarla.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego vuole tutta la verità

Diego sta indagando su Lia e ormai è prossimo a scoprire tutta la verità sul suo conto. Il Giordano ha scoperto che la ragazza gli ha mentito e che non è chi dice di essere. Per il ragazzo è stato un duro colpo. È una scoperta che non avrebbe mai e poi mai voluto fare e tutta questa situazione lo ha distrutto. Il giovane continuerà a voler avere delle risposte e a voler scoprire tutto sulla donna che ha conquistato il suo cuore e che, senza che lui lo capisse, si è presa gioco di lui e lo ha usato.

Lia nei guai: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 30 gennaio 2023

Diego ha ormai scoperto che Lia è una bugiarda e purtroppo i segreti della Longhi – sempre che la ragazza si chiami così – stanno per uscire alla luce del sole. Le scoperte appena fatte e la situazione di tensione sono arrivate persino a casa Ferri. Marina e Roberto sono furiosi con la loro cameriera e non possono credere di essersi fidati della persona sbagliata, perdendo Silvana, la loro fidata collaboratrice. Per Lia si metterà ogni giorno più male e forse la sua storia e le sue menzogne saranno arrivate al capolinea.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Bianca sempre più emarginata

I problemi scolastici di Bianca non sono finiti. La bambina è sempre più isolata. I suoi compagni di scuola cercano di emarginarla e stanno centrando il loro obiettivo. La piccola Boschi non ha ancora raccontato tutta la verità ai suoi genitori e questo ha finito per mettere Angela e Franco l'una contro l'altro. Se infatti la Poggi sostiene che sua figlia abbia esagerato a colpire il suo compagnetto, il Boschi è certo che la sua bambina abbia solo voluto difendersi dalle angherie. Per questo ha cercato di impedire che venisse punita e cercherà di starle accanto più che può.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023.

