Un Posto al Sole Anticipazioni 26 gennaio 2023: Marina e Roberto tappano la bocca ad Alice, pronta a dire la verità

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Marina e Roberto faranno di tutto per fermare Alice e per convincerla a non dire la verità su Nunzio. Intanto Diego sospetta che Lia menta.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 gennaio 2023 alle ore 20.50 su Rai3, Marina e Roberto faranno di tutto affinché Alice non parli. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che Alice sarà pronta a rivelare la verità su Nunzio. La Pergolesi sentirà il peso dei sensi di colpa e non vorrà più mentire. Ma Marina e Roberto non saranno per nulla convinti che questa sia la giusta soluzione. I due cercheranno di convincerla e la spingeranno a non tornare indietro sui suoi passi e a non lasciarsi sfuggire nulla con nessuno. Intanto Diego, infastidito dagli ultimi comportamenti di Lia, comincerà a sospettare che la ragazza non sia chi dice di essere e che stia mentendo mentre Viola dovrà fare i conti con i suoi sentimenti, da reprimere velocemente, per Damiano. Alberto invece si troverà da solo e sarà costretto a ripensare a quanto successo con Clara.

Marina e Roberto zittiscono Alice: ecco le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole del 26 gennaio 2023

Alice è devastata dai sensi di colpa e ha confessato alla nonna di voler dire tutta la verità. Marina non ha però per nulla apprezzato la sincerità della nipote e ora ha paura che la situazione diventi più complicata del previsto. Se Alice racconterà tutto, potrebbe pure essere accusata di calunnie. Per questo lei e Roberto continueranno a consigliare alla ragazza, con un certo vigore, di tenere la bocca chiusa. Ma fino a quando riusciranno a tenere a bada l'irrequieta Pergolesi ed Elena alla fine riuscirà a convincere la figlia che sia meglio tornare a Londra e lasciare cadere le accuse?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego sospetta di Lia

Quanto accaduto al Vulcano con Alberto, ha scosso tantissimo Diego. Il ragazzo sta cominciando a pensare che Lia non sia stata del tutto sincera con lui. Molte cose non quadrano e lui vorrebbe davvero capire cosa gli sia sfuggito. Intanto Alberto, dopo aver aggredito Clara, si troverà da solo ad affrontare il peso delle sue colpe. Il Palladini dovrà trovare un modo per farsi perdonare e non perdere così la sua compagna e suo figlio. Ma riuscirà a non combinare qualche altro passo falso?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola deve dimenticare Damiano

È ormai chiaro che Viola provi qualcosa per Damiano e che i sentimenti siano reciproci. I due ragazzi si devono sforzare di non cadere in una “trappola d'amore”, che potrebbe far soffrire entrambe le loro famiglie. La Bruni cercherà in ogni modo di soffocare il suo tenero sentimento ma non sarà certo facile dimenticarsi del Renda e fare a meno di lui. Sarà però una scelta necessaria per evitare che Rosa ed Eugenio paghino per i loro errori.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 23 al 27 gennaio 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.