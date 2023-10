Un Posto al Sole Anticipazioni 30 ottobre 2023: Lara continua a tormentare Roberto e Marina ma ha ormai le ore contate!

Anticipazioni TV

Ecco cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 30 ottobre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Lara sarà pronta a provocare di nuovo Marina e Roberto ma qualcuno potrebbe metterle i bastoni tra le ruote... definitivamente.

Nella puntata di Un Posto al Sole, in onda il 30 ottobre 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Lara non avrà alcuna intenzione di lasciare in pace Marina e Roberto. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Martinelli sarà decisa a mettere i bastoni tra le ruote ai Ferri ma per lei si metterà male. Il pediatra che aveva in cura Tommy, dopo aver letto un articolo sulla Martinelli, comincerà a pensare che la donna sia la responsabile dei malori del bambino. Intanto la festa di Halloween, organizzata da Antonio a Palazzo Palladini, farà riemergere in Rosa, la gelosia nei confronti di Viola.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara pronta a provocare ancora Marina e Roberto

Roberto ha fermato Marina e l’ha convinta a non mettere a segno il suo piano contro Lara. La Giordano ha dato retta al marito e non ha agito di testa sua, per prendersi la sua vendetta contro Lara. La manager però starà bene attenta alle mosse della Martinelli, convinta che la donna abbia tutta l’intenzione di vendicarsi sia che esca o meno di prigione. Il sesto senso di Marina non sbaglierà, visto che la malefica bionda sarà pronta a provocare Roberto e sua moglie, nel modo più subdolo possibile. La donna penserà di attaccarli in vista del battesimo di Tommy. Ma attenzione ai risvolti di questa situazione, che potrebbe non portare ai risultati da lei sperati.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara ha i giorni contati?

Lara cercherà di silurare di nuovo Marina e Roberto e di ottenere quello che vuole. Peccato che qualcuno potrebbe aver scoperto qualcosa di molto strano sulla Martinelli. Stiamo parlando del dottor Correale, il pediatra che ha curato Tommaso. Il medico leggerà un articolo sulla Martinelli e comincerà a pensare che qualcosa non quadri. In lui cominceranno a crescere i sospetti e molto presto si rimetterà in contatto con Ferri, per rivelargli di aver scoperto un segreto sensazionale su suo figlio. Vi anticipiamo che il medico confesserà al nostro Roberto, di essere certo che Tommy sia stato avvelenato.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Halloween di gelosia a Palazzo Palladini

Halloween è alle porte e a Palazzo Palladini ci sarà una festa. Antonio ha organizzato un “party da paura” per tutti i bambini ma questa occasione per festeggiare e divertirsi, diventerà un momento di forte gelosia per Rosa. La Picariello dimostrerà di essere molto infastidita dalla Bruni e di soffrire ancora enormemente per il suo ascendente su Damiano. Come si risolveranno le cose tra loro?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.