Un Posto al Sole Anticipazioni 29 luglio 2022: Puntata 6000, Palazzo Palladini dà il via ai festeggiamenti!

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata numero 6000 di Un Posto al Sole. Per festeggiare questo grande traguardo, le Trame dell'episodio ci rivelano che un personaggio - di solito defilato - racconterà le vicende di Palazzo Palladini dal suo punto di vista. Un racconto diverso e che vedrà coinvolta pure Giulia.

Serata singolare e particolare per Upas. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 29 luglio 2022, in onda alle 20.45 su Rai3, ci rivelano che per festeggiare l'arrivo dell'episodio numero 6000, un personaggio rimasto nell'ombra negli ultimi tempi, comincerà a raccontare le vicende di Palazzo Palladini dal suo punto di vista esuberante e divertente. Chi sarà mai questo protagonista? Scopriamo insieme alcuni dettagli.

Un Posto al Sole: un po' di Storia della Soap

Era il 21 ottobre 1996 quando su Rai3, andava in onda la prima puntata di Un Posto al Sole. La soap partenopea ci ha fatto compagnia sino a ora, dal lunedì al venerdì – nell'estate del 1997 e del 1998 andò in onda pure di domenica, con una puntata riassuntiva – in un fascia oraria prima pomeridiana e poi pre-prima serata. Le storie dei personaggi, protagonisti delle Trame, girano intorno al bellissimo Palazzo Palladini, ovvero Villa Volpicelli, a Posillipo, e il set della serie si divide ora tra la bella locations sul mare e gli studi Rai di Napoli.

Nel corso del tempo, molti vecchi personaggi – tra cui, per fare un esempio, Serena Rossi – ci hanno salutato mentre altri, come Marina e Roberto, continuano a intessere le loro storie tra un bacio passionale e un intrigo.

Un Posto al Sole Anticipazioni Puntata 6000: Un personaggio racconta Palazzo Palladini

Per festeggiare la puntata numero 6000, Un Posto al Sole ci regalerà un episodio speciale. Si interromperanno, per il momento, le storie che fino a ora abbiamo visto o meglio verranno raccontate dalla voce e dal punto di vista di un personaggio, rimasto sino a ora defilato. A lui il compito di narrare le ultime vicende con esuberanza e divertimento. Lo vedremo aggirarsi tra le mura di Palazzo Palladini, per fare un po' il punto della situazione. Ma soprattutto lo vedremo avere a che fare con Giulia, con cui potrebbe esserci addirittura uno scontro. Chi sarà questo narratore misterioso? Ve lo sveliamo: sarà la cagnolina Stella, il cui vero nome è Bricca e appartiene a Marina Tagliaferri la Giulia Poggi nella soap.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lunedì 1° agosto si torna alla “normalità”

La puntata del 29 luglio 2022, la 6000, sarà un divertente intermezzo per fare il punto della situazione, dopo una stagione davvero turbolenta. Da lunedì 1° agosto si tornerà però a parlare delle vicende di Manuela e Micaela, di Raffaele e Ornella, di Roberto, Lara e Marina, di Speranza e Samuel e del povero e abbandonato Nunzio. Franco gli dirà di aver visto Chiara in aeroporto e manterrà ancora il segreto? E cosa ne sarà della finta gravidanza della Martinelli? Si procurerà davvero un bambino?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.