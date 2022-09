Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 28 settembre 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 20.55 su Rai3: la Polizia ha puntato il dito contro Lara. Il suo comportamento strano ha insospettito gli inquirenti, che hanno deciso di interrogarla. La Martinelli, ora sotto torchio, nega però ogni coinvolgimento nella faccenda. Non è stata lei ad avvelenare Marina e Roberto. Intanto Viola dice chiaramente a Raffaele e Ornella di farsi da parte e di lasciare che sia lei che Eugenio superino, a modo loro e con i loro tempi, quanto successo. La Bruni non vuole più intromissioni. Nunzio è molto preoccupato per Chiara e si sente solo. Decide quindi di rivolgersi a Rossella e chiederle consigli su come comportarsi con la sua fidanzata. Questa chiamata farà ingelosire Riccardo, che da tempo non vede di buon occhio l'amicizia tra la sua compagna e il Cammarota.

Lara indagata. È lei la killer? Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 28 settembre 2022

La Polizia indaga sull'avvelenamento di Marina e Roberto e ha trovato una pista. Gli indizi hanno portato gli inquirenti a puntare il dito contro Lara, il cui comportamento è risultato piuttosto sospetto. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Martinelli verrà interrogata e messa sotto torchio ma si professerà innocente ed estranea alla faccenda. Sarà davvero così oppure nasconde un altro dei suoi subdoli piani?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola rimette Ornella e Raffaele al loro posto

Ornella è pronta a tutto per salvare Viola e il suo matrimonio e anche Raffaele si sta impegnando ad aiutare la sua figliastra a recuperare il suo rapporto con il marito. Il comportamento invadente dei due coniugi comincia però a infastidire la giovane Bruni. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la ragazza, gelato Eugenio, metterà al loro posto pure i genitori, invitandoli a farsi da parte e a lasciarle i suoi tempi e i suoi spazi. Saranno lei e il suo consorte a valutare le migliori mosse da seguire per recuperare la serenità famigliare, nessun altro dovrà intromettersi.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio chiede aiuto a Rossella

Nunzio ha raggiunto Chiara a Capo Verde ma ha scoperto che la ragazza non ha abbandonato le sue terribili dipendenze. Ancora schiava della droga, la Petrone sta finendo per distruggersi con le sue mani e il suo giovane compagno ora è davvero preoccupato. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Cammarota chiamerà Rossella per chiederle aiuto e consigli su come comportarsi con la fidanzata. Questa chiamata non sarà per nulla gradita a Riccardo, che da tempo tiene d'occhio Nunzio, infastidito dall'amicizia che si è creata tra il ragazzo e la bella Graziani.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 26 al 30 settembre 2022.

