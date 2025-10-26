TGCom24
Un Posto al Sole Anticipazioni 27 ottobre 2025: Per Gianluca tutto si complica mentre Roberto deve affrontare Marina!

Silvia Farris

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 27 ottobre 2025 su Rai3. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 27 ottobre 2025: Per Gianluca tutto si complica mentre Roberto deve affrontare Marina!

Gianluca rischia di finire in un vero e proprio loop e questo anche a causa di Alberto e Luca che, nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 ottobre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, cominceranno a far sentire il ragazzo ancora più sotto pressione. Intanto Roberto proseguirà nel non voler cedere al patteggiamento e si troverà a confronto con Marina, che dovrà riportarlo a più miti consigli. Gennaro verrà raggiunto da una notizia imprevista mentre Micaela e Manuela si troveranno in lite per chi dovrà continuare a condurre, con Michele, il programma radiofonico. Tra le gemelle non ci sarà esclusione di colpi. Ma ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 27 ottobre 2025: Gianluca sempre più sotto pressione

Luca sta per scoprire la verità su Gianluca e dopo essersi consultato con Giulia, è sempre più convinto che il ragazzo nasconda qualcosa. Il De Santis ha allertato anche Alberto e nei due è cresciuta una forte inquietudine, che rischia di peggiorare la situazione. Il giovane Palladini si farà sempre più cupo e si sentirà ancora più sotto pressione, cosa che non gioverà per nulla a suo favore e lo spingerà a cercare serenità nell’alcol.

Duro scontro tra Roberto e Marina, ecco cosa succederà in Un Posto al Sole

Roberto è ai domiciliari. Il suo avvocato è riuscito a fargli avere questo bonus ma ha caldamente raccomandato a lui e a Marina di accettare il patteggiamento, affinché si chiuda una volta per tutte questa situazione. Ferri non ha intenzione di patteggiare e non l’avrà nemmeno nella puntata di Upas del 27 ottobre 2025. Si troverà però a confronto con Marina che, in un duro faccia a faccia, dovrà fargli cambiare idea per poter proseguire con il suo piano. Cosa deciderà Roberto? Si lascerà convincere da sua moglie a mettere da parte il suo orgoglio per altri più alti fini?

Un Posto al Sole: Gennaro sconvolto da una novità

Marina vuole entrare in azione al più presto e dovrà farlo veramente molto velocemente, soprattutto perché Gennaro sta per mettere in atto un altro malefico piano. Gagliotti riceverà una bella quanto inaspettata notizia ma deciderà di tenerla per sé, per poter sfruttare ancora a suo favore la situazione che sta vivendo. Il fratello di Vinicio si dimostrerà sempre più senza freni. Micaela e Manuela, con Michele prossimo al ritorno, si troveranno a darsi battaglia per chi dovrà continuare a condurre il programma in radio accanto al Saviani. Tra le gemelle sarà una guerra senza esclusione di colpi!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 27 al 31 ottobre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

