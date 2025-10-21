Un Posto al Sole Anticipazioni dal 27 al 31 ottobre 2025: Vinicio in astinenza, Marina prova ad incastrarlo

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 27 al 31 ottobre 2025. Ecco le anticipazioni complete degli episodi della Soap.

Lunedì 27 ottobre 2025

Alberto e Luca sono molto preoccupati per Gianluca, ma la pressione potrebbe portarlo a commettere scelte ancora più azzardate. Nel frattempo, Roberto rifiuta l’idea del patteggiamento e Marina lo attacca, mentre Gennaro Gagliotti si troverà a digerire un’imprevista rivelazione. Continua, invece, la battaglia tra le gemelle per la conduzione del programma radiofonico “Mica e Michi”.

Martedì 28 ottobre 2025

Serena interviene: le due gemelle rischiano di ostacolarsi e finire a lavorate gratis. Nel frattempo, Luca e Giulia vorrebbero spingere Gianluca a confidarsi con loro, ma lui si allontana. Ferri si avvicina al patteggiamento mentre Gennaro ha una buona notizia: il referto dopo la visita neurologica conferma che potrebbe recuperare la vista.

Mercoledì 29 ottobre 2025

Gennaro finge di essere in ottima forma per non rivelare il suo reale stato di salute mentre Vinicio mostra i primi sintomi di astinenza, insospettendo Marina. Gianluca, dopo una lite al Vulcano e un confronto durissimo con Luca, sembra deciso a fare marcia indietro e abbandonare i suoi eccessi. Guido e Alfredo stanno trascorrendo il loro ultimo giorno a Palazzo Palladini, fino a che non arriva una sorpresa inaspettata per il vigile.

Giovedì 30 ottobre 2025

Eduardo è frustato più che mai, l’incertezza lo logora, e quando i ragazzini che lo perseguitano tornano ad infastidirlo la situazione precipita. Marina, invece, prova senza successo ad ottenere foto che comprovino la dipendenza di Vinicio. Nel frattempo, Guido e Alfredo devono lasciare casa di Silvia, mentre lei torna da Michele.

Venerdì 31 ottobre 2025

Mentre Viola rientra a Milano, Eduardo viene fermato all’ultimo momento da Damiano, allertato da Rosa, prima che possa vendicarsi di Peppe. Rosa e Damiano sono sempre più complici e presto molti se ne accorgeranno. Silvia e Michele, invece, tornano a Napoli ma lui è sul punto di infrangere la promessa fatta alla moglie. Roberto e Irene si avvicinano grazie alla festa di Halloween.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.