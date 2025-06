Un Posto al Sole non va in onda Stasera, 27 giugno 2025. Ecco perché

Anticipazioni TV

Questa sera, venerdì 27 giugno 2025, salta l'appuntamento con Un Posto al Sole. Ecco perché e cosa ci sarà al posto della Soap di Rai3.

Cambio di programmazione improvviso per Un Posto al Sole. La Soap non andrà in onda stasera, 27 giugno 2025. Salta quindi l’appuntamento con la puntata di cui vi avevamo dato le anticipazioni ma niente paura, come sempre, l’episodio che oggi non sarà trasmesso sarà recuperato molto presto. Ma scopriamo il perché di questo cambiamento.

Un Posto al Sole: la Soap non va in onda, ecco perché

Con una storia sul profilo ufficiale di Un Posto al Sole è arrivato l’annuncio che questa sera, 27 giugno 2025, la consueta puntata della Soap non andrà in onda. A causare il cambiamento di palinsesto è la semifinale di Basket femminile tra Italia e Belgio, che sarà trasmessa in due tempi: il primo a partire dalle 19.20 su Rai2 e il secondo dalle 20.25 su Rai3. La semifinale costituisce un match storico per la nostra nazionale di basket da qui la decisione della Rai di dedicarle una diretta sui canali principali in chiaro, come già successo in precedenza, lo scorso mese, con il Tennis.

Un Posto al Sole: ecco quando tornerà la Soap

Un Posto al Sole salterà solo questo appuntamento a meno che non siano previsti altri cambi di palinsesto, per il momento non annunciati. La Soap tornerà regolarmente in onda lunedì 30 giugno 2025 e sarà trasmesso l’episodio del 27 giugno 2025, ovvero quello previsto per oggi e di cui noi vi avevamo già dato anticipazione. È molto probabile, sì attende conferma ufficiale e aggiornamento della Guida Rai, che l’episodio non andato in onda stasera sia recuperato il prossimo venerdì 4 luglio 2025, con un doppio appuntamento. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

Ma che trame di Un Posto al Sole sarebbero dovuto andare in onda oggi?

Come vi avevamo annunciato nel nostro articolo Un Posto al Sole 27 giugno 2025, questa sera sarebbe dovuto andare in onda il momento di confronto tra Rossella e Gianluca e la gelosia cocente di Nunzio. A questo punto quello che era previsto per oggi lo vedremo lunedì 30 giugno 2025 e ci accorgeremo di quanto il Cammarota sia preoccupato per il ritorno dell’ex della sua compagna. Problemi anche per Samuel, che non riuscirà a digerire l’esuberanza di Gabriela ma anche per Mariella che si troverà invischiata nella vendetta di Bice nei confronti di Lello.

