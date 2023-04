Un Posto al Sole Anticipazioni 24 aprile 2023: Mariella indaga. Guido le nasconde qualcosa!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 aprile 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Mariella vorrà scoprire cosa Guido le nasconda e cercherà di mettere la mani sul suo cellulare. Giulia supporterà Clara, decisa a dire addio ad Alberto.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 aprile 2023 alle ore 20.50 su Rai3, Mariella si metterà a indagare su Guido. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che l'Altieri sarà sempre più convinta che suo marito le stia nascondendo qualcosa e per vederci chiaro, deciderà di mettere la mani sul suo cellulare. Intanto Giulia consolerà Clara e la spingerà a non tornare indietro nella sua decisione di lasciare Alberto e di allontanarlo dalla sua vita. Il Palladini, furioso per quanto successo, farà una sfuriata tremenda contro chi riterrà il vero responsabile della fine della sua relazione con la Curcio. Roberto invece scoprirà che Tommaso sta davvero male e sarà pronto ad aiutare Lara. Le sue attenzioni verso la Martinelli scateneranno ancora una volta la gelosia di Marina.

Mariella indaga su Guido: Un Posto al Sole Anticipazioni 24 aprile 2023

Guido e Michele hanno passato una serata assurda e imbarazzante, a causa del marito di Bice. I due hanno deciso di non farne parola con nessuno ma questo segreto rischia di essere scoperto e di portare a conseguenze catastrofiche. Mariella ha però capito che suo marito, insieme al suo compagno di scorribande, hanno combinato qualcosa. Gli strani atteggiamenti del compagno le hanno fatto nascere dei dubbi atroci e nella puntata del 24 aprile 2023, la vedremo cercare di venirne a capo. Per farlo penserà di mettere le mani sul cellulare del consorte e di sbirciarne il contenuto. Non sarà però facile, visto che il telefono sarà bloccato da un pin.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Giulia spinge Clara a non farsi intenerire da Alberto

Clara ha scoperto la verità su Alberto. Ferita e umiliata, la Curcio ha deciso di allontanarsi dal suo compagno. Giulia le prometterà di starle accanto e di aiutarla in questo momento difficile ma soprattutto di supportarla, per non farla cedere in tentazione e per non farsi intenerire dal Palladini. L'avvocato infatti cercherà in tutti i modi di farsi perdonare e per trovare giustificazioni e non riuscendovi, finirà per prendersela con chi ritiene il vero responsabile della fine della sua storia. Lo vedremo, furioso e senza freni, fare una sfuriata al Caffè Vulcano.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto scopre che Tommaso sta davvero male

Roberto si sta affezionando tantissimo al piccolo Tommaso e la scoperta che il bambino sta davvero male, lo intenerirà ancora di più. Il Ferri prometterà a Lara di starle vicino in questo complicato momento e si avvicinerà sempre più alla Martinelli, scatenando la gelosia di Marina. La Giordano sarà furiosa e continuerà a non capacitarsi di come suo marito non si accorga di essere preso in giro dalla sua ex. Marina ha capito che Lara sta facendo un gioco molto sporco – e potrebbe nascondere un terribile segreto - ma purtroppo non ha le prove per dimostrarlo a Roberto.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.