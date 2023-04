Un Posto al Sole Anticipazioni 26 aprile 2023: Angela delusa da Franco. Tra i due è crisi nera!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 26 aprile 2023 alle ore 20.50 su Rai3, Angela non riuscirà a perdonare Franco per il suo comportamento. La Poggi sarà sempre più delusa dal suo compagno che, in crisi per il lavoro, sta scaricando tutto il suo nervosismo su di lei e sulla loro famiglia. I due vivranno dei momenti di profonda crisi, che sembrerà sempre più nera. Intanto Alberto, dopo la sfuriata al Caffè Vulcano, avrà un violenta discussione con Niko mentre Mariella tenterà ancora di entrare nel cellulare di Guido ma non riuscirà a scoprire il pin per sbloccarlo. In suo aiuto correrà Bice.

Angela delusa da Franco. Tra i due è crisi nera: Anticipazioni Un Posto al Sole del 26 aprile 2023

Franco è in crisi. Sono ormai diversi giorni che il Boschi non riesce a mantenere la calma, dopo aver scoperto di poter perdere il suo lavoro e vedere vanificati tutti i suoi sacrifici. Questa situazione lo ha messo in una posizione molto scomoda ma soprattutto lo ha portato a prendersela con Angela e a non riuscire a trattenersi. La Poggi sarà sempre più delusa dal suo comportamento ma sarà soprattutto sempre più risentita per come suo marito ha reagito alla notizia della sua sospetta gravidanza. Il poco entusiasmo di Franco, anzi quasi un fastidio, hanno aperto una grossa ferita nel cuore della figlia di Giulia ma soprattutto hanno creato uno squarcio tra i coniugi. Tra loro sembra esserci un divario insanabile.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto aggredisce Niko

Alberto è una furia insaziabile. Dopo essere stato abbandonato da Clara e colpito e affondato dalle tensioni che si sono create con lei, dopo il suo tradimento, il Palladini non riesce a calmarsi. Non soddisfatto della sua sfuriata al Caffè Vulcano, l'avvocato si sfogherà violentemente anche con Niko. I due avranno uno scontro furioso, che potrebbe mettere in discussione la continuazione della loro collaborazione. Sarà davvero così o Alberto riuscirà a ritrovare la calma e a fare un tentativo estremo di riconquistare la fiducia della Curcio?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Bice in soccorso di Mariella

Mariella indaga su Guido. L'Altieri è certa che suo marito abbia combinato qualcosa di molto grosso e che glielo voglia nascondere. Incuriosita e infastidita da questo segreto, ha deciso di andare in fondo alla faccenda e di vederci chiaro. Per farlo ha pensato di mettere le mani sul cellulare del Del Bue, trovandosi però davanti a un ostacolo: il telefono è protetto da un pin. Dopo alcuni tentativi falliti di scoprire il codice, Mariella vedrà arrivare in suo aiuto Bice, che sembrerà capace di scovare l'arcana password.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 24 al 28 aprile 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.