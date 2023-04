Un Posto al Sole Anticipazioni dal 24 al 28 aprile 2023: Franco e Angela sempre più in crisi mentre Rosa aggredisce Viola

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 24 al 28 aprile 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 24 al 28 aprile 2023 su Rai 3, alle 20:50. Negli episodi che vedremo nella settimana, Roberto si affeziona sempre più al piccolo Tommaso e Marina è costretta a farsi ancora di più da parte. Un segreto sta però per essere svelato e potrebbe cambiare tutto. Tra Franco e Angela è crisi nera mentre Mariella scopre le foto compromettenti che ritraggono suo marito e Michele in compagnia delle turiste tedesche. Rosa invece affronta Viola, che si trova a dover gestire una situazione imbarazzante con Raffaele. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 24 aprile 2023

La scoperta del tradimento di Alberto, ha spinto Clara ad allontanarsi dal compagno. La Curcio vorrebbe che tutto questo fosse solo un brutto incubo ma purtroppo si tratta della realtà, sebbene dura da digerire. La ragazza può contare sull'aiuto di Giulia mentre il Palladini, solo e furioso, decide di prendersela con chi crede sia il responsabile della fine della sua relazione. Roberto scopre che il piccolo Tommaso sta ancora male e che si tratta di qualcosa di serio. Il Ferri decide di aiutare ancora una volta Lara, scatenando in Marina una forte gelosia, che rischia di allontanarla da lui per sempre. Mariella sospetta che Guido abbia combinato qualcosa alle sue spalle. Gli strani atteggiamenti del marito la portano a voler indagare e a mettere le mani sul suo cellulare.

Puntata in onda Martedì 25 aprile 2023

Franco è sempre più in crisi. Purtroppo per lui sono in arrivo brutte notizie riguardo il suo lavoro. Tutto questo finisce per metterlo in difficoltà pure con Angela, con cui sembra essere iniziata una crisi profonda. Il Boschi si ritrova pure testimone, suo malgrado, di un duro confronto tra Damiano ed Eduardo. Silvia assiste al violento sfogo di Alberto contro Nunzio e Diego e, influenzata da questo, comincia a cambiare opinione sui suoi soci. Giulia intanto cerca di rasserenare Clara e di farle capire che allontanare Alberto sia stata la giusta soluzione per lei e Federico. Roberto si sta affezionando sempre di più al piccolo Tommaso e Marina, impotente davanti a questa situazione, potrebbe essere lasciata in un angolo.

Puntata in onda Mercoledì 26 aprile 2023

La sua disastrosa situazione lavorativa, ha portato Franco a essere sempre più nervoso, soprattutto con sua moglie Angela. La Poggi, risentita e addolorata per il comportamento del marito, che non le è stato vicino neanche nel momento della sospetta gravidanza, comincerà ad allontanarsi da lui. Alberto non ha ancora trovato pace e dopo la sfuriata al Vulcano, se la prende pure con Niko mentre Mariella deve trovare al più presto il pin del telefono di Guido. Bice potrebbe darle una mano.

Puntata in onda Giovedì 27 aprile 2023

La crisi tra Franco e Angela sta diventando preoccupante. I due sono sempre più distanti e sembrano non riuscire a capirsi. Rosa intanto continua ad avere rancore nei confronti di Damiano e potrebbe prendersela con Viola. Otello invece invita Rossella e Riccardo ad andare con lui a Indica ma è subito chiaro che il Testa non riesce a tornare facilmente nel luogo dove è stato così felice con Teresa. Mariella, con l'aiuto di Bice, è entrata nel cellulare di Guido e sta per trovare le foto compromettenti del marito e di Michele, in compagnia delle turiste tedesche.

Puntata in onda Venerdì 28 aprile 2023

Con Roberto sempre più affezionato a Tommaso, Marina si sente messa in un angolo. Tra lei e il Ferri crescono le tensioni ma attenzione, un segreto sta per essere svelato e questo potrebbe spiegare i continui malori del bambino. Rosa ha attaccato violentemente Viola e la Bruni, dopo questo confronto, si trova in una situazione imbarazzante con Raffaele. Mariella e Bice, dopo aver trovato le foto, mettono Guido alle strette. Vogliono sapere tutto. Il Del Bue riuscirà a convincerle che non è come sembra?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20.50.