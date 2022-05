Un Posto al Sole Anticipazioni 26 maggio 2022: Rossella distrutta! Il suo futuro è appeso a un filo

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 26 maggio 2022, in onda alle 20.45 su Rai3. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio: Rossella non riesce a darsi pace. A causa della sua distrazione, uno suo paziente ha rischiato di morire. La Graziani si rende conto di non poter continuare in questo modo e potrebbe decidere di abbandonare la sua specializzazione. Virginia torna all'attacco con Riccardo, pronta a spingere il marito a tornare definitivamente con lei. Roberto continua a non volerne sapere nulla di Lara e del bambino ma Filippo, deluso dall'atteggiamento del padre, potrebbe decidere di supportare la Martinelli in questa complessa situazione.

Il futuro di Rossella è in bilico in Un Posto al Sole Anticipazioni 26 maggio 2022

Rossella è sempre più in difficoltà. La situazione in ospedale si fa sempre più complessa e la presenza costante di Virginia e di Riccardo, sta mettendo Ross con le spalle al muro. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che l'incidente avvenuto in corsia, ha avuto delle forti ripercussioni sulla Graziani. Consapevole di aver quasi causato la morte di un suo paziente, Rossella ora teme di non essere più in grado di proseguire con la sua specializzazione. Il futuro della figlia di Silvia è appeso a un filo e la giovane dovrà prendere al più presto una decisione, prima che sia troppo tardi. Riuscirà a uscire dalla grave crisi che sembra averla inghiottita?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Virginia sferra il suo attacco finale

La grave crisi in cui è caduta Rossella, ha fornito a Virginia un assist incredibile. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la moglie di Crovi tornerà a premere su suo marito. Il suo obiettivo è quello di convincere Riccardo a tornare insieme e chissà, forse anche a tornare a Bolzano e a dimenticare completamente Napoli. La situazione sembra esserle molto favorevole ma l'ultima decisione spetta al Crovi, che potrebbe cambiare radicalmente le sorti di tutta questa storia.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Filippo pronto ad aiutare Lara

Lara difenderà il suo bambino a ogni costo e contro tutti. La Martinelli non intende scendere a patti con nessuno e certamente non rinuncerà a qualcosa di tanto inaspettato quanto insperato. Roberto è ko e lei è riuscita a liberarsi della sua grande rivale, Marina Giordano. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la donna potrebbe ricevere il supporto e la solidarietà da parte di Filippo. Il Sartori, deluso dal comportamento di suo padre – che rifiuta di assumersi le sue responsabilità – potrebbe infatti decidere di prendere le parti di Lara e di costringere il suo testardo genitore a tornare sui suoi passi.

