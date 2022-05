Un Posto al Sole Anticipazioni 25 maggio 2022: Lara contro tutti. Difenderà il suo bambino a ogni costo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 25 maggio 2022, in onda alle 20.45 su Rai3. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio: Lara ha deciso di portare avanti la sua gravidanza anche se Roberto non vuole saperne nulla. Tra i due è guerra aperta ma l'atteggiamento di Ferri potrebbe portare una persona a lui molto vicina, a maturare una grande solidarietà nei confronti della Martinelli. Rossella ha rischiato di uccidere un suo paziente. La situazione ha mandato in crisi la povera Graziani, che ora più che mai ha grandi dubbi sul suo futuro lavorativo e personale.

Lara contro tutti in Un Posto al Sole Anticipazioni 25 maggio 2022

Lara ha scoperto di essere incinta e con questa notizia è riuscita ad avere in pugno Roberto, pronto invece a liberarsi di lei. Il Ferri non ha intenzione di assumersi le sue responsabilità di padre e vorrebbe che la Martinelli si allontanasse velocemente da lui. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Lara sarà di tutt'altro avviso. Ora che è riuscita a mettere a tacere Roberto e ad annientare la sua rivale Marina, non si vorrà certo tirare indietro. Continuerà a portare avanti la gravidanza inaspettata, contro tutto e tutti. Ma il suo passato, tutt'ora sconosciuto ai più, potrebbe bussare nuovamente alla sua porta.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Un alleato in arrivo per Lara

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Lara potrebbe ricevere il supporto di qualcuno di totalmente inaspettato. L'atteggiamento di Roberto, deciso a non volerne sapere nulla del bambino in arrivo e a non volersi prendere le sue responsabilità, scatenerà la reazione di Filippo. Il Sartori, deluso dal comportamento del padre, potrebbe sviluppare per Lara un senso di solidarietà, che potrebbe portarlo a diventare per la Martinelli un prezioso alleato. Se andasse davvero così, Roberto potrebbe essere costretto a tornare sui suoi passi e a dire addio ai suoi “sogni d'amore con Marina”?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella sconvolta dal suo errore

La tensione accumulata a causa della fine della sua relazione con Riccardo, ha portato Rossella a commettere un grave errore in corsia. La Graziani ha rischiato di perdere un suo paziente. La situazione le sta letteralmente sfuggendo di mano e Ornella è sempre più insofferente per gli errori della sua protetta. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Ross, dopo questa ennesima distrazione – che avrebbe potuto essere fatale – comincerà a mettere in dubbio il suo futuro professionale e personale. Di tutto questo potrebbe approfittarne Virginia, decisa a riprendersi suo marito.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 23 al 27 maggio 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.