Un Posto al Sole Anticipazioni 27 maggio 2022: Michele e Silvia pericolosamente vicini. Rossella senza parole!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 27 maggio 2022, in onda alle 20.45 su Rai3. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio: le operazioni anti-camorra portate avanti da Eugenio hanno portato ai risultati sperati. Purtroppo però nel quartiere comincia a serpeggiare il timore di ritorsioni da parte dei superstiti del clan Argento. Riuscirà il Nicotera a evitare che gli incubi si trasformino in realtà? Intanto Rossella non riesce a uscire dalla crisi in cui è caduta a causa del suo errore e della tensione che si respira in ospedale. L'avvicinamento tra Michele e Silvia rischia di peggiorare la situazione. A Siena, il viaggio di Mariella e Guido sta per portare Cerri e Sarti alla resa dei conti. I due avranno un chiarimento?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nicotera centra l'obiettivo di sgominare il clan Argento

Le operazioni anti-camorra portate avanti da Eugenio arrivano a un punto di svolta. Il Nicotera centra l'obiettivo di sgominare il clan Argento ma qualcosa potrebbe andare storto. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che tra gli abitanti del quartiere comincia a serpeggiare il timore che i malavitosi superstiti possano riorganizzarsi e cercare vendetta. Se così fosse l'attacco potrebbe essere più pericoloso che mai. Riuscirà Eugenio a fugare ogni paura e a impedire che qualcosa di molto brutto possa accadere persino ad Angela e Giulia, che hanno il loro ufficio proprio in quel quartiere?

Michele e Silvia pericolosamente vicini in Un Posto al Sole Anticipazioni 27 maggio 2022

Rossella è distrutta. Il suo futuro è appeso a un filo. L'errore commesso in corsia, che ha quasi causato la morte di un paziente, ha messo Ross con le spalle al muro. La ragazza ha cominciato a temere di non essere più in grado di proseguire con la sua specializzazione. La sua distrazione – causata da quanto successo con Riccardo – le è stata quasi fatale e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che qualcos'altro finirà per turbarla. Dopo la partenza di Giancarlo, Silvia e Michele sembreranno farsi pericolosamente vicini. Il riavvicinamento tra i suoi genitori, causerà in Rossella altri nuovi dubbi.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Cerri e Sarti alla resa dei conti

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il viaggio di Mariella e Guido arriverà al momento clou. Dopo il meritato relax, tra Cerri e Sarti sarà il momento della resa dei conti. Cosa succederà ora? I due coniugi si chiariranno o decideranno di mettere un punto alla loro travagliata relazione? Stiamo con il fiato sospeso ma siamo sicuri che non rimarremo delusi da quanto accadrà in quel di Siena.

