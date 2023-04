Un Posto al Sole Anticipazioni 25 aprile 2023: Franco in crisi. Damiano gli dà il colpo di grazia!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 25 aprile 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Franco si troverà in grande difficoltà. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che il Boschi, dopo aver ricevuto l'ennesima brutta notizia sul suo lavoro, si troverà a essere testimone di un momento di grande tensione tra Damiano ed Eduardo. I due uomini lo lasceranno senza parole, con una rivelazione sconvolgente. Intanto la lite scoppiata al Caffè Vulcano tra Alberto, Nunzio e Diego, farà riflettere Silvia. La Graziani, condizionata dalle parole del Palladini, comincerà a cambiare idea sui suoi nuovi soci. Giulia invece cercherà di rincuorare Clara e di farla continuare a stare lontana dal suo ex compagno mentre Roberto, sempre più affezionato al piccolo Tommaso, renderà Marina sempre più frustrata e gelosa.

Franco ko. La colpa stavolta è di Damiano: Anticipazioni Un Posto al Sole

Franco rischia di perdere il lavoro e ormai sembra che non ci sia niente da fare. Per il Boschi è un periodo nero. Il suo nervosismo ha finito per ferire Angela e per non farla sentire supportata, in un momento molto particolare della sua vita. Tra i coniugi le cose non sembrano andare per il verso giusto e nella puntata di Un Posto al Sole del 25 aprile 2023, Franco si troverà ad affrontare nuovamente una situazione di tensione e stavolta per colpa di Damiano. Dopo aver ricevuto l'ennesima brutta notizia sul suo futuro professionale, si ritroverà a essere testimone di un duro scontro tra il Renda ed Eduardo. I due, che si scoprirà essere ex cognati – Sabbiese è il fratellastro di Rosa – non si risparmieranno e metteranno Superfranco in una posizione molto scomoda.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia spaventata dalla lite al Caffè Vulcano

Clara ha lasciato Alberto e lui, furioso, se l'è presa con coloro che ritiene i veri responsabili del suo fallimento: Nunzio e Diego. Il Palladini è arrivato al Caffè Vulcano come un tornado e ha cominciato a insultare i due ragazzi, accusandoli di aver fatto il gioco sporco e di aver rovinato la sua famiglia. Silvia ha assistito impotente a questo scontro e dopo che le acque si saranno calmate, comincerà a riflettere. La Graziani, condizionata dalle parole dell'avvocato, inizierà a cambiare idea sui suoi soci. Perderà la fiducia che ha in loro e li crederà anche lei responsabili?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina sempre più gelosa di Lara

Giulia continuerà a supportare Clara e a farle capire che stare lontana da Alberto e impedirgli di tornare nella sua vita, sia la scelta più saggia che possa fare per lei e Federico. Intanto Marina non riuscirà più a trattenere la sua gelosia nei confronti di Lara. Roberto è ormai molto affezionato a Tommaso e sembra disposto a fare di tutto per lui. Questo si tramuta facilmente in una completa disponibilità alle esigenze della Martinelli, che non perde occasione di chiedere l'aiuto del Ferri. Sino a quando la Giordano riuscirà a resistere?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.